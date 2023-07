Skremmende varmt mange steder. Men effekten av hetebølgen uteblir i Norge.

En hetebølge skyller over Sør-Europa. Men i Sør-Norge skal det så vidt bikke 20 grader på det varmeste fremover. Er sommeren over for alle uten utenlandsbillett?

Juli skal by på flere regnværsdager. Her fra en regntungt kveld i Oslo i slutten av juni. Vis mer

Spania, Italia og Hellas får over 40 varmegrader flere steder de neste dagene. Det er generelt rekordvarmt i verden, og forrige fredag ble det satt global varmerekord for tredje dag på rad.

Mot slutten av juni skrev Aftenposten at Sør-Norge trolig kom til å bli 1–3 grader varmere enn normalt i juli. Men en kjapp kikk på værmeldingen viser ustabilt vær, regn og lave temperaturer for årets varmeste måned. Hvor ble det av sommerværet?

Neste uke bikker gradestokken 40 grader i Madrid. På de varme dagene i slutten av juni kjølte barna seg ned i hovedstadens fontener. Vis mer

Derfor er det vått og kjølig

– Nedbørsstatistikken for Oslo i juli viser at det har regnet 11 av 13 dager. Juli har begynt ganske grå på Østlandet.

Det forteller Eirin Walstad Ristesund, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt (Met). De fleste dager har gjennomsnittstemperaturen ligget under normalen, viser statistikk fra Met.

I juni sørget et høytrykk for tørre og varme dager i Sør-Norge, mens det var rimelig vått nedover i Europa.

Nå har varmen forflyttet seg, forklarer statsmeteorologen. Et stabilt høytrykk sør i Europa gir tørke og rekordhøye temperaturer, samtidig som lavtrykket inn mot Skandinavia tar med seg kjølig luft fra Atlanteren og gir ustabilt vær med en del nedbør.

– Skulle ikke hetebølgen i Sør-Europa føre til at det ble varmere enn normalt også i Norge?

– Luften blåser ikke den veien. Varmluften blåser vestover, mens lavtrykkene trekker luft fra nord og nordvest, forklarer Ristesund.

I august blir det muligens høyere temperaturer på Østlandet igjen, forteller statsmeteorologen. Her fra en varmere dag i juni i Oslo. Vis mer

Ustabilt i hele juli

Fredag er det Nordland som får de høyeste temperaturene. Og mens Nord-Norge stort sett får fint vær utover i helgen, er fredag den siste varme og stabile solskinnsdagen på Østlandet på en stund. Også Vestlandet får lave temperaturer og mye regn fremover.

– Det ser ikke veldig lovende ut den neste tiden. Det blir veldig bra i dag, men så kommer det et enda større lavtrykk i morgen som gir vedvarende regn, sier Ristesund om været på Østlandet.

Neste uke er det tydelige signaler på at det blir kjøligere enn normalt i Sør-Norge. Og tendensen vedvarer ut juli, ifølge meteorologen.

– Sommertemperaturene kommer ikke med det første, slår hun fast.

Prognosene for august er litt mer diffuse, men noe mindre nedslående.

– Det er håp. Begynnelsen av august heller mot at det vil ligge rundt normalen på Østlandet.

Blir man altfor værsyk, er det ikke noe annet å gjøre enn å flytte på seg, sier Ristesund. Hun minner om at det ikke bare er negative sider ved årets juli-vær.

– Vi hadde ikke vært veldig fornøyde i august om det ikke hadde kommet en dråpe nedbør. Mye nedbør gjør at det blir ekstremt frodig og deilig når solen forhåpentlig kommer etter hvert.