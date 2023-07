Simen Holvik ble historisk i ekstremløp i USA

Ultramaratonløper Simen Holvik gjennomførte onsdag ekstremløpet Badwater 135 i Death Valley i USA som første nordmann. Han gikk til topps og ble nummer én.

Simen Holvik som bor på Hundvåg har tatt ett år fri fra jobb for å kunne delta i det ekstreme løpet i Death Valley i USA. Torsdag morgen norsk tid, løp han over målstreken og kom inn på en andreplass. Bildet er tatt mens han trente på veien i Lysebotn. Vis mer

Løpet som finner sted i Death Vally i USA går over 217 kilometer, til sammen fem maraton, nonstop. Det regnes som et av de mest ekstreme ultraløpene i verden, med temperaturer som kan komme godt over 50 grader.

Onsdag ble Simen Holvik første nordmann til å gjennomføre løpet på tiden 22.28.08. Fristen for å fullføre løpet er på to døgn. Altså har Holvik klart å gjennomføre på så å si halve tiden.