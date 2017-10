Mann døde etter å ha blitt funnet livløs i vannet ved Risør

Politiet i Agder varslet om ulykken like før klokka 12.30 søndag. De foreløpige meldingene gikk ut på at det var en mulig dykkerulykke, og at en person lå livløs i vannet.

Kort tid etterpå opplyste politiet at personen var tatt i land på Skipholmen, og at nødetatene var på vei til stedet. Lege og helsepersonell ble fraktet ut med en redningsskøyte, skriver Agderposten.

– Helsepersonell har ankommet ulykkesstedet. Det drives hjerte- og lungeredning på stedet, meldte politiet på Twitter.

Livet sto imidlertid ikke til å redde, og mannen ble bekreftet omkommet av lege på ulykkesstedet.

– Politiet jobber med å få personalia på avdøde og videre varsling av pårørende, skriver politiet.