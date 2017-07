Russerne har lagt frem nye planer for frakt av det flytende atomkraftverket langs norskekysten sommeren 2018. Disse kan Norge være fornøyde med, ifølge Utenriksdepartementet (UD).

– Dette er tråd med anmodningene fra norske myndigheter om sikker frakt, uttaler utenriksminister Børge Brende til Aftenposten lørdag ettermiddag.

Rosatom har bekreftet at «Akademik Lomonosov» vil bli fraktet uten kjernebrensel ombord, når det skal transporteres fra St. Petersburg til Murmansk langs norskekysten neste vår eller sommer.

Kravene fra Norge som nå er innfridd:

Atomkraftverket skal ikke ha brensel ombord under frakten

Atomkraftverket skal fraktes med tungløftefartøy, ikke slepes

Atombrenselet og kraftverket fraktes til Murmansk hver for seg på ulike tidspunkt

Norge var kritiske

Planene for transporteringen av kraftverket har tidligere blitt sterkt kritisert av norske myndigheter.

– Det er alvorlige spørsmål knyttet til slepet som er ubesvarte, og vi forutsetter at Russland ikke igangsetter noe før de er besvart, sa utenriksministeren til Aftenposten i begynnelsen av juli.

Etter det har de ikke kommentert prosessen utover at det har vært «positiv og konstruktiv dialog» med russiske myndigheter.

I et møte i atomsikkerhetskommisjonen i slutten av juni uttrykte Brende regjeringens kritikk mot det planlagte slepet, ifølge UD. De var bekymret både fordi det var uklart om det skulle være atombrensel ombord, og om kraftverket skulle slepes eller fraktes. Begge deler ville betydd økt risiko.

Norge har blant annet kommet med innspill om alternative transportmåter. Et av disse var å bruke et tungløftefartøy, som blant annet brukes for å frakte oljeplattformer.

– Det slepet som er planlagt brukt nå, må slepes inn til kai hvis det støter på for høye bølger. Med tungløftefartøy oppstår ikke de samme situasjonene knyttet til bølger, har Brende tidligere sagt til Aftenposten.

Vil legge konflikten død

– Tankingen av reaktorbrensel og å starte reaktorene vil skje i Murmansk, etter at kraftverket har blitt levert uten brensel, sier direktør Aleksej Likhatsjev i det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom, som står bak slepet til The Barents Observer.

Likhatsjev sier de med endringene ønsker å følge sine prinsipper om å være en god nabo og legge konflikten død.

Norske og russiske myndigheter har møttes flere ganger for å diskutere slepet av det russiske atomkraftverket, senest tirsdag, ifølge NTB.

– Jeg er glad for at russiske myndigheter og Rosatom har truffet denne beslutningen. Vi har fulgt denne saken tett og jobbet hardt for å kommunisere norske synspunkter for å sikre en tryggest mulig løsning for frakt av atomkraftverket. At det skal fraktes uten kjernebrensel ombord og etter vi er kjent med på et tunglastefartøy og ikke som slep, er i tråd med anmodningene fra norske eksperter, sier utenriksminister Brende.

Dmitry Sharomov / Greenpeace Russia

Risikabel frakt

Tidligere har Aftenposten skrevet om Rosatoms planer om å teste kraftverket før slepet.

– Vi er fortalt at atomkraftverket skal stenges ned etter en testkjøring i St. Petersburg. Under ferden vil det derfor befinne seg brukt atombrensel om bord. Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt til Aftenposten.

«Akademik Lomonosov» er 144 meter lang, 30 meter bred og 10 meter høy. Den er en russisk prototyp på en helt ny type flytende atomkraftverk med to urandrevne reaktorer. Kapasiteten er nok til å forsyne en storby med 200.000 mennesker med strøm, ifølge Rosatom.

Det beregnes at «Akademik Lomonosov» vil ha en levetid på ca. 40 år. Hvert 12. år må flåten taues tilbake fra Sibir til Rosatom i Murmansk for service og reparasjoner.