Etter seks års ID-krangel – og 50 måneder internert – er George tvangssendt ut av Norge

26. november 2007: Benadi søker om asyl i Italia.

15. juni i 2009: Søker asyl i Norge.

Juli 2009: Forsvinner fra Nome mottak. Bodde sammen med familien utenfor mottak, opplyser Benadi.

14. september 2009: Dublin-vedtak om at han skal returneres til Italia.

Desember 2009 til desember 2010: Skal ifølge Bergen tingrett ha arbeidet i Oslo uten å inneha arbeidstillatelse. Oppgir selv at han bor i leilighet i Sinsenveien i Oslo.

19. januar 2010: Forsvinner fra Nome mottak igjen.

Januar 2011: Han blir stoppet av politiet på Bergen jernbanestasjon. Viser frem et italiensk ID-kort og et italiensk førerkort utstedt på Obeng Johnson, statsborger av Ghana.

Desember 2010 til 12. april 2011: Politiet mener Benadi skal fra vekslingskontorer i Oslo ha overført tilsammen 183.798 kroner til landene Nigeria, Liberia, Burundi, Angola, Spania, Italia, Nederland og Sverige.

12. april 2011: Pågrepet på Bergen Storsenter i forbindelse med en utlendingskontroll. Viser frem et italiensk ID-kort og et italiensk førerkort. Opplyser at det er et ID- kort og et falskt førerkort som han hadde kjøpt i Oslo. Blir funnet 78.800 kroner i kontanter på ham og et kredittkort.

9. juni 2011: Siktes for heleri. Kredittkortet knyttes til overføring av penger fra kriminalitet.

6. juli 2011: Utreisefrist for Dublin-retur til Italia utløper.

28. juli 2011: Får endelig avslag på asylsøknad.

20. mars 2012: Dømt til 8 måneders fengsel for heleri og dokumentfalsk. Har sittet 11 måneder, så man anser at han har sonet ved utholdt varetekt. Blir overført til politiets utlendingsinternat på Trandum.

24. mai 2012: Utvist fra Norge.

27. september 2012: Det blir foretatt telefonavhør med Benadi av den libyske ambassade. Han blir avvist som borger av Libya. Fra Libyas ambassade ble det hevdet at han neppe kunne være fra Nord-Afrika.

15. oktober 2012: Telefonfemstilling for den nigerianske konsul i Stockholm fører ikke frem. Benadi snakker bare arabisk, nekter å snakke engelsk.

11. april 2013: Løslates mot meldeplikt.

Juli i 2013: Kontroll på togstasjonen i Stockholm, Sverige. Tas med falsk legitimasjon. Var på vei til familien som bor i Italia via Danmark. Hentes tilbake til Norge.

23. desember 2013: Benadi blir stoppet av politiet kl. 00.40 i Asker. Politiet er blitt varslet om at han hadde fylt bensin uten å gjøre opp for seg. Her fremviser han et forfalsket italiensk førerkort. Politiet finner et DUF- kort, som asylsøkere får utlevert, og oppdager at han er etterlyst i Schengen og at han hadde innreiseforbud.

14. mai 2014: Straffedømt på ny. Får i Asker og Bærum tingrett 60 dagers fengsel for dokumentfalsk, ulovlig opphold og kjøring uten førerkort.

Fra 3. juni 2015: Etter soning blir Benadi igjen internert på Trandum. Der blir han sittende resten av sin tid i Norge.

13. januar 2017: Fengslet for fire nye uker i Oslo tingrett. Politiet opplyser at det jobbes med å sende Benadi til Nigeria i februar.

3. mai 2017: Politiet har slitt med å få utstedt reisedokumenter på grunn av en intern uenighet mellom det nigerianske utenriksdepartementet og Nigerias immigrasjonsmyndigheter. I begynnelsen av mai sier nigerianske myndigheter ja til å gjennomføre ny verifiseringssamtale med Benadi. Varetektsfengsles for fire nye uker.

26. juni 2017: Benadi er verifisert av nigerianske myndigheter, som utsteder reisedokument. Sammen med 14 andre nigerianere blir han tvangssendt med et Frontex-charter til Lagos i Nigeria.