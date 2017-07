Tenåringsjente amok med kniv i butikk på Sørlandssenteret

Klokken 17.33 fikk politiet melding om knivstikking ved Coop Obs.

– Politi og ambulanse på stedet. Det er kontroll på gjerningsperson, opplyste politiet på Twitter.

– Det skal være to personer som er skadet. De er kjørt bort i ambulanse. Åstedet er inne på Coop Obs og butikken er midlertidig stengt, opplyser politiet.

– Uvisst skadeomfang på de skadde, opplyser politiet videre på Twitter.

Amok med kniv

– Det var en jente som gikk amok med kniv inne på Obs, sier et vitne til Fædrelandsvennen på stedet.

Operasjonsleder Audun Eide kan bekrefte at det er snakk om ei jente i tenårene som har gått til angrep på to personer.

Et vitne som sto to meter fra jenta forteller til Fædrelandsvennen hadde en 20 centimeter lang kokkekniv i hendene og at hun gråt og ropte om hjelp.

– Hun var ung, ropte og gråt. Det var vanskelig å forstå hva hun sa. Men det hørtes ut som om hun ropte om hjelp, sier Sebastian Storaas.

Etter knivstikkingen skal jenta ha løpt fra stedet og opp i andre etasje før hun ble pågrepet.

03811-tipser

Tormod Flem Vegge

– Truet flere personer

Ifølge en ansatt på Coop Obs er det to kvinnelige ansatte ved butikken som er stukket med kniv i mage og i siden av en jente som kom gående gjennom butikken med en stor kniv.

En annen ansatt ved butikken, som ønsker å være anonym, forteller til Fædrelandsvennen at han hørte et skrik fra kjøkkenavdelingen. Han trodde noen var syke.

– Deretter hørte jeg mer skriking. Det lå ei dame på gulvet og holdt seg for magen. Hun fortalte at hun var knivstukket av ei jente, forteller den ansatte.

De to skadede personene skal ha blitt båret ut av Coop Obs.

Fædrelandsvennen får opplyst at det over høyttalerne skal ha bli tilkalt lege eller annet helsepersonell. Alle i andre etasje ble bedt om å gå ned i første etasje.

Morten Halvorsen sto utenfor Coop Obs da Fædrelandsvennen snakket med ham, og han kunne fortelle at sto mange kunder der, sammen med et stort antall politi og ambulanse.

– Kona var inne i Sørlandssenteret og skal ha sett en jente vifte med en kniv og hun skal ha truet personer.

– Tok opp stor kniv og skrek

– Jeg sto og spiste da jeg hørte skriking, og så ei jente som kom løpende. Hun begynte å skrike til de som prøvde å stoppe henne. På sushi-stedet lå det en kniv på bordet, en ganske stor kniv som hun tok opp, samtidig som hun skrek mot meg. Hun gikk med kniven foran seg og skrek mer, gikk nærmere og løp så mot folkemengden med kniven foran seg. Hun hørtes redd ut, forteller Charlie Troxel som jobber på Session på Sørlandssenteret.

Gikk mot barnevogn med kniv

– Så løp hun mot en familie som var der med barnevogn. De hadde låst hjulene på vogna, og fikk ikke beveget den. For å komme unna løftet faren hele vogna og løp, forteller Troxel.

Han forteller at kvinnen deretter ble omringet av Securitas.

Folkemengden løp

– Hun skrek enda høyere da en forsøkte å stoppe henne og roe henne ned. Hun truet med å knivstikke ham. Da han gikk litt tilbake, løp hun den andre veien. Der ble hun stoppet igjen. Og det samme samme skjedde på nytt. Hun truet folk. Så kom meldingen fra senteret om at folk ikke måtte gå i andre etasje, men ned i første. Flere butikker låste dørene med kunder inne. Jeg jobber på Session, og vi stengte dørene da hun var på vei mot butikken. Først kom en folkemengde på rundt 50 personer løpende. Så kom hun, og ble stående utenfor butikken og truet folk. Før hun så løp videre, forteller Troxel, som på dette tidspunktet ikke visste at to personer var knivstukket.

Ropte om hjelp og gråt

Sebastian Storaas så den unge kvinnen med kniven rett i øynene.

– Hun sto to meter foran meg med kniven og ropte. Det så ikke ut som hun hadde det greit, forteller Storaas.

– Hun så meg i øynene, og kom gående mot meg. Så løp hun etter meg. Det var helt kaos. Og jeg kom meg ut gjennom en personalutgang, forteller Sebastian Storaas.

– Psykiatrien kan være en løsning

Operasjonsleder, Audun Eide, sier at politiet nå vil jobbe videre utover kvelden for å ta vitneforklaringer.

– Og så skal vi undersøke to åsteder inne på Coop Obs.

– Vi vil også følge opp hun som er pågrepet, eventuelt avhøre henne. Helsevesenet vil også gjøre en vurdering, og det er ikke sikkert hun havner hos oss. Når man er i tenårene blir man neppe sittende i arrest. Psykiatrien kan være en løsning, sier Eide.