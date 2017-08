Mann og kvinne på MC omkom i ulykke

Det melder politiets operasjonssentral på Romerike, Øst politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykken en stund før klokken 20. Alle nødetatene rykket ut til stedet. To luftambulanser landet kort tid etter like ved ulykkesstedet. Brannmannskaper fra Nannestad og Jessheim rykket også ut.

Ved 20.20-tiden bekreftet politiet at to personer døde i ulykken. Det ble straks igangsatt livreddende førstehjelp, men livet til de to kunne likevel ikke reddes. En skadet mann som var passasjer i personbilen er bragt til sykehus, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Det var en personbil med fire personer og en motorsykkel med to personer som var involvert i ulykken, som skjedde i en 80-sone.

- En personbil med fire personer skulle svinge av mot Ukkestad, og da den forsøkte å svinge, klarte ikke en møtende motorsykkel å stoppe, sier operasjonsleder Kristian Loraas til Dagbladet.

Operasjonslederen sier til VG at det var en mann og en kvinne på motorsykkelen som omkom.

Fylkesvei 120 ved Ukustad/Øyavegen vil bli stengt i en lengre periode, opplyser politiet.