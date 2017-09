Den norske serien «Nobel» vant prestisjepris foran «The Crown»

– Det er helt strålende, det er så fantastisk! Tenk at vi i dette lille landet klarer å lage drama med begrensede ressurser og så danker ut kjempesatsinger som «The Crown» og «Night manager» og «The Young Pope». Det gjør meg glad og veldig ydmyk, vi var i så godt selskap blant de nominerte, sier Tone C. Rønning, prosjektredaktør for «Nobel» hos NRK, til NTB.

Rønning er spesielt glad på vegne av alle i Norge som har vært i utenlandstjeneste.

– Deres historie var underfortalt. «Nobel» er første gang noen forteller om norske soldater i utenlandstjeneste. Måten publikum har tatt dette imot har vært helt overveldende, sier Rønning.

«Lost in time»

Prisutdelingen er i regi av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), den 56. utdelingen så langt. TV-serien «Nobel» fra Monster og NRK konkurrerte mot tre britiske serier, inkludert gigantsuksessen «The Crown» fra Netflix. De to andre var «The Night Manager» fra BBC og «The Young Pope» fra HBO.

FremantleMedia og TVNorge sitt konsept «Lost in Time» var nominert i en helt ny kategori for Rose d'Or, beste virtual reality-konsept. De tapte for franske «The Enemy 2». Også danske «At Anton’s Home» og canadiske «Halcyon» var nominert der.

Ærespris

Skuespilleren Angela Lansbury, mest kjent i Norge for «Murder She Wrote»-krimserien som gikk på NRK under navnet «Jessica Fletcher», fikk årets ærespris. 91-åringen er imidlertid fortsatt i jobb og såpass opptatt at hun mottok prisen på avstand – i Los Angeles.

Blant vinnerne var for øvrig den britiske artisten Mika, som seiret i kategorien beste underholdningsprogram for enmannsshowet «Casa Mika». Han danket blant annet ut Simon Cowells «Britain's Got Talent». Mika hadde sin glansperiode som popartist for om lag ti år siden med hitlåter som «Relax take it easy» og «Grace Kelly».

EBU introduserte i år tre nye kategorier, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å gjenspeile dagens trender. Mer enn 430 titler fra over 160 kringkastere og produksjonsselskaper ble sendt inn i år og blant de 40 nominerte til ti priser var det 13 ulike opphavsland.