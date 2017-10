17-åring nekter straffskyld i bombesaken

Påtalemyndigheten mener han er en bokstavtro muslim som har vært gjennom en radikaliseringsprosess.

Oslo tingrett har avsatt ti dager til rettssaken mot 17-åringen, som opprinnelig var siktet etter terrorparagrafen.

Grunnen til at tiltalen nå dreier seg om oppbevaring av farlig sprengstoff og ikke terror, er at bomben ikke var så farlig som politiet først trodde.

Lightergass og pose med metallbiter

17-åringen er tiltalt for at han lørdag 8. april i år oppbevarte en eksplosiv enhet som han hadde fremstilt av en lightergassbeholder og en lighter, som var tapet sammen og oppbevart i en pose med biter fra et nettinggjerde.

Ifølge tiltalen hadde han til hensikt å detonere gjenstanden, noe som kunne medføre fare for andres helse, noe som ville være sørlig samfunnsskadelig på grunn av den rådende trusselsituasjon i samfunnet.

– Er du skyldig i å ha gjort dette, spurte tingrettsdommer Astrid Aas Hansen.

– Nei, svarte den tiltalte 17-åringen høyt og tydelig.

Den storvokste 17-åringen ble litt før klokken ni i formiddag ført inn i rettssalen av to arrestforvarere, og han omfavnet sin forsvarer, advokat Javed Hussain Shah.

Da aktor, statsadvokat Marit Bakkevig fra Det nasjonale statsadvokatembedet gikk bort til tiltalebenken for å håndhilse, trakk 17-åringen hånden til seg, og førte den til brystet.

Mener 17-åringen er radikalisert

Statsadvokat Bakkevig sa at politiet denne lørdag kvelden ble kontaktet av et vitne som synes 17-åringen oppførte seg mistenkelig.

– Han bar på en plastpose, og politifolkene oppfattet at det som var i den var en hjemmelaget bombe. Han ble pågrepet og kjørt til Politihuset, sa statsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

Politiet har beslaglagt 17-åringens mobiltelefon og hans skolepc, som er gjennomgått av politiets eksperter. De skal senere forklare hva 17-åringen har

– Vi mener han kan kan være en ganske bokstavtro muslim, og at han har vært gjennom en radikaliseringprosess, sa statsadvokaten.

Rettssal 327 i tinghuset var fullsatt av pressefolk da rettssaken begynte i formiddag. Saken vakte stor oppsikt i april, også fordi 17-åringen ble pågrepet dagen etter terrorangrepet med lastebil i Drottninggatan i Stockholm sentrum.

Tiltaltes forsvarer har bedt om lukkede dører under 17-åringens forklaring, et spørsmål tingretten skal ta stilling til senere i formiddag.

Kom til Norge fra Russland som tiåring

17-åringen er russisk statsborger fra Nord-Kaukasus og kom til Norge som 10-åring sammen med sine foreldre, som søkte asyl.

Han har i politiavhør nektet for at han hadde planer om å avfyre sprengladningen i nærheten av folk. Han har også forklart at han hadde sett en film på You Tube om hvordan man kan lage en bombe hjemme med enkle midler.

17-åringen skal senere mandag forklare seg for Oslo tingrett.