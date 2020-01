Professor om Nav-høringen: – Overraskende at Hauglie ikke trekker seg

– Høringen ble et «blame game». Det kom det ikke frem mye nytt, men det ble bare tydeligere at sentrale aktører skylder på hverandre, sier Per Lægreid, professor Emeritus i statsvitenskap.

Han mener høringen var sørgelig å se på, men «som forventet».

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt høringen om trygdeskandalen torsdag og fredag.

På gangen etter høringen fikk Erna Solberg flere spørsmål om hvorfor hun fortsatt har tillit til Anniken Hauglie (H), som er øverste ansvarlige statsråd for Nav, skrev Aftenposten fredag.

– Jeg mener Anniken Hauglie faktisk rydder opp, fastslo Solberg.

Sammenligner med 22. juli-granskningen

– Noe av det samme skjedde etter 22. juli, uten sammenligning for øvrig. Stortingets granskning konkluderte med at det var «myndighetene» som hadde sviktet, uten å peke på noe bestemt myndighetsorgan eller person. Da tok politikerne ansvar ved å bli sittende, sier Lægreid.

Også en annen professor mener at måten NAV-saken nå behandles politisk, kan minne om 22. juli-etterspillet.

– På en måte ligner det fordi begge er kriser som kunne vært unngått hvis folk hadde gjort jobben sin. Og mennesker har vanskelig for å tilgi en organisasjon hvis krisen er skapt av dem som jobber der, sier Peggy Simcic Brønn som er professor emerita ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

– Vi har lettere for å tilgi en krise som en tsunami eller at et skadelig produkt må tilbakekalles, legger hun til.

– Overraskende at Hauglie ikke trekker seg

Professor Per Lægreid synes det er overraskende at ansvarlig statsråd Anniken Hauglie (H) ikke trekker seg.

– Jeg kjenner ikke saken i detalj. Mange har sviktet, men statsråd Anniken Hauglie har et ansvar for det som skjedde, og slik jeg forstår saken kunne hun ha grepet inn tidligere, sier Lægreid.

Han peker på at vi i Norge har et grunnleggende styringsprinsipp, ministerstyringsprinsippet. Det betyr at statsråden er ansvarlig for det som skjer i underliggende etater.

– Da kan ikke sittende statsråd skylde på underliggende etater. Mye har skjedd på hennes vakt, sier Lægreid.

Han peker på at statsråder tidligere har måttet gå for langt mindre alvorlige ting, som ulovlig oppføring av stabbur. NAV-saken omtaler han som «tidenes skandale i offentlig sektor».

Fakta: Fakta om trygdeskandalen * Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. * Minst 75 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten. * Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff. * Minst 2.400 trygdemottagere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker, og hadde i midten av desember utbetalt rundt 5 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav. * Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid. * Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år. * Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november. (Kilde: Riksadvokaten, Nav)

– Flere bør trekke seg

Også Tom Karp, som er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, tror at flere politikere og NAV-ledere må trekke seg for at NAV skal gjenvinne tilliten i befolkningen. Hittil har bare én Nav-direktør gått av.

27. november reiste partiet Rødt et mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget. Det ble nedstemt.

Karp er kritisk til argumentene statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng bruker for å forklare hvorfor de blir sittende.

Haugli i sa i november at hun fortsatt har tillit til Nav-sjefen Sigrund Vågeng.

– Hauglie og Vågeng er opptatt av at de har tillit fra dem over dem, men det er et for ensidig syn på saken. For de er også avhengig av at ansatte og publikum har tillit til dem, sier Karp.

Professor Peggy Simcic Brønn er enig i dette.

– Det har ikke noe å si om sjefene over Hauglie og Vågeng har tillit til dem, hvis ikke det norske folket tillit til dem. Regjeringen jobber på vegne av folket, og hvis de ikke har tillit, er det takk og farvel. Mange mennesker er blitt skadelidende av denne krisen, og de krever et svar, sier Peggy Simcic Brønn.

– Tillit er ferskvare

Professor Per Lægreid frykter at den langsiktige konsekvensen av trygdeskandalen kan bli at folk mister tillit til myndighetene. Særlig vil dette være tilfelle om ansvaret pulveriseres, og det ikke vil få konsekvenser for noen i ledende posisjoner.

– Tillit er ferskvare. Det tar lang tid å bygge opp, men er lett å rive ned. Jeg tror det hadde vært enklere å bygge opp igjen tilliten til Nav om flere av de ansvarlige hadde trukket seg, sier Lægreid.

Han synes høringen tyder på at Stortinget ikke er i stand til å ta sitt ansvar med å føre kontroll med statsrådene.

– Man kan spørre seg om folket kan ha tillit til politikere som gransker seg selv i en slik situasjon, sier Lægreid.

Ønsker annen sammensetning av Granskningsutvalget

Han tror at heller ikke den kommende rapporten til Granskningsutvalget som gjennomgår trygdeskandalen, vil føre til at noen trekker seg. De skal legge frem utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juni.

– Granskningsutvalget burde hatt en annen sammensetning med langt større tyngde. Det burde vært en bredt sammensatt kommisjon av fagfolk, bestått av noen uhildede toppfolk og statsvitere med særlig kompetanse i ansvarsutkreving, gjerne med medlemmer fra utlandet, og ikke bare være dominert av jurister, mener Lægreid.

Det er Tom Karp enig i.

– Dette utvalget kom skjevt ut da to av medlemmenes habilitet er blitt satt spørsmålstegn ved, mener Karp.