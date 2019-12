Mann pågrepet i Sverige for drapet i Hokksund

Det opplyser politiet i en pressemelding.

- Svensk politi pågrep ham ved 11.30-tiden i Arvika, dette er mannen som er siktet for drapet. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, sier politiinspektør Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt.

Den avdøde mannen i 70-årene ble funnet utendørs i Hokksund 23. desember.

Mannen ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei klokken 19.37 mandag. Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24. Etterhvert gjorde politiet det klart at de mente at man sto overfor en drapshandling.

Etterlyste bil

Onsdag opplyste politiet at en mann som da ikke var pågrepet, var siktet for drapet. Politiet etterlyste samtidig en brun Toyota RAV4 2014-modell.

– Vi har etterforsket bredt med de metoder vi har tilgjengelig for å lokalisere ham, og det er bra at vi nå har lyktes med dette. Vi har hatt taktisk bistand fra Kripos, brukt tilgjengelige ressurser i Sørøst politidistrikt på flere fagområder, og i sluttfasen hatt bistand fra svensk politi, sier politiinspektør Sending torsdag ettermiddag.

Politiet opplyste torsdag formiddag at de hadde mottatt flere tips i etterforskningen av drapet etter at de onsdag etterlyste bilen.

Ønsker utlevering

Norsk politi har vært i kontakt med svensk politi og påtalemyndighet i forbindelse med lokalisering og pågripelse av mannen, opplyser politiet.

– Det er nå dialog med svenske myndigheter om hva som skjer videre, men målet er å komme i kontakt med ham og få ham til Norge, sier Sending.

Politiet har tidligere opplyst at de ikke tror mannen var et tilfeldig offer. Det er ikke kjent om siktede og avdøde er i familie, men politiet har bekreftet at de har en relasjon til hverandre.