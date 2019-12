– Hvert år er det minst ett av barna som ikke vil være med på bildet, men det blir alltid bra til slutt. Se her stanger Wilma hodet i esken og vil ut, ler pappa Pär Wiger.

– Og her er det en som spiser kjeks i sanden fordi hun er sint og heller vil bade. Men det ser vi ikke på bildet, sier han til Bergens Tidende.

På veggen foran ham henger familiens julekort gjennom 19 år.

Her er nissedrakter, strandbilde, luciakjoler og julekrybbe.

På et av bildene Pär Wiger snakker om er ungene plassert inn i små luker i en julekalender.

I løpet av disse årene har gjengen vokst fra ett til seks barn. Dermed er det ikke bare julekort, men hele familiens historie som er dokumentert gjennom de store bildene på veggen.

– Jeg synes tiden har gått fort, konstaterer mamma Vibeke Nordås.

Eirik Brekke

Jesusbarn

Familien er over snittet opptatt av julekort og sender ut til familie og venner hvert eneste år. Men utstillingen på veggen er likevel ny av året.

Ideen kom da eldstedatteren Julia nylig fylte 18 år.

– Vi laget en fotobok til henne og satte sammen alle julekortene. Da vi så hvor fint det ble, bestemte vi oss for å få dem opp på veggen hjemme, forteller Pär Wiger.

Noe av det som gjør julekortene spesielle er at familien alltid har med fjorårets bilde på årets kort.

På den måten får de frem endringene som har skjedd det siste året.

Alle har forskjellige favorittbilder. Favoritten til Julia er da ungeflokken fremstilte juleevangeliet med nyfødte Wilma i hovedrollen som jesusbarn.

– Med en så fersk baby måtte vi nesten gjøre det, sier Vibeke Nordås.

Eirik Brekke

Juleferie i Myrkdalen

Når BT besøker seksbarnsfamilien er de i gang med å pakke til juleferie. Senere på dagen skal nemlig hele gjengen til Myrkdalen.

Familien er så stor at de må kjøre to biler. En syvseter og en vanlig personbil. Ski, julepynt, mat og gaver skal være med til leiligheten de leier gjennom jobben til Wiger.

Men ingen ser ut til å stresse likevel.

– Vi har med oss et lite juletre i plast. Og så kjører vi litt enklere juletradisjoner. Alle gleder seg først og fremst til å stå på ski, sier Wiger.

Eirik Brekke

Låner kamera

Ekteparet registrerer at julekort kanskje er på vikende front.

– Min kusine i Sverige takket meg for årets første og sannsynligvis eneste julekort i år. Det er litt trist at digitale hilsener overtar, sier han.

Mange av bildene er tatt med vanlig Iphone. Men de siste årene har Wiger lånt et kamera. Han er også blitt mer interessert i riktig lyssetting for å gjøre bildene best mulig.

– Jeg lærer mer år for år. Det er gøy, sier han.