Politiet mener dødsbrannen ble utløst av elektrisk feil

(Bergens Tidende): Mandag var det begravelsesseremoni for de fire som omkom etter brannen i Ytrebygda lørdag 4. januar.

Det var moren Malak Hauro (41) og døtrene Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) som mistet livet, skriver Bergens Tidene.

Faren og to sønner står igjen.

Eirik Brekke (arkiv)

– Elektrisk feil

Tirsdag morgen går politiet ut med den foreløpige konklusjonen rundt brannårsaken.

Det skjer litt over en uke etter at lokale krimteknikere, Kripos og BKK hadde en grundig gjennomgang av huset.

Torgils Lutro, sjef for politiet i Bergen sør, sier alt tyder på at brannen skyldes elektrisk feil ved et apparat i vaskerommet i første etasje.

– Må få klarhet

Lutro sier de ikke vil gå ut med konkret merke eller type apparat ennå.

Han begrunner det med at det fortsatt er uklart om feilen ved apparatet er en produksjonsfeil, en teknisk feil eller en skade.

– Vi må sluttføre undersøkelsene og få klarhet i dette før vi eventuelt sier mer.

Politisjefen poengterer at det ikke ble registrert avvik av betydning for den formentlige brannårsaken ved en e-kontroll av boligen som ble gjennomført i februar 2019.