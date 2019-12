Søndag var dagen da Vy skulle vise hvor bra det vil bli styrket rutetilbud på Østlandet. Men det endte med at alle avgangene mellom Oslo S-Mysen-Rakkestad og Stabekk-Ski ble innstilt.

I stedet for et knirkefritt togtilbud, måtte folk sette seg på bussen.

Kommunikasjonssjef i Vy, Nina Hauge Schage, forklarte sammenbruddet med at de ikke hadde tilstrekkelig personell til å få jobben unnagjort.

– En planleggingsfeil gjorde at vi dessverre ikke hadde nok personell til å dekke alle avgangene våre søndag 15. desember. Dette beklager vi sterkt til alle som ble berørt, sier Schage.

«Planleggingsfeilen» besto i at selskapet hadde lagt en planlagt turnusendring til samme dag som selskapet skulle gjøre endringer i rutene. Ifølge Schage skjer turnusendringene vanligvis på nyåret.

Visste i tre uker

Samme dag som det britiske selskapet Go-Ahead skulle starte sin virksomhet på Sørlandsbanen, hadde Vy lovet å styrke rutetilbudet på en rekke strekninger på Østlandet.

Nå viser det seg at Vy-ledelsen hadde forutsett trøbbelet allerede tre uker i forveien.

– For tre uker siden ble vi klar over at vi kunne få en utfordring, og har jobbet på spreng med å løse situasjonen. Dessverre måtte vi innstille alle avganger på L22 og L2 søndag, sier kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i VY.

Hun sier selskapet har en reservekapasitet på rundt 35 prosent for å håndtere uforutsette hendelser. Dette holdt altså ikke.

– I år er første gang ruteendring og turnusendring skjedde samtidig. Vi har ikke vært borti en slik situasjon tidligere, og nå er det viktigste for oss å lære av våre feil for å unngå at dette skjer igjen, sier Schage.