«20 vakre europeiske byer med knapt noen turister.»

Det heter CNNs årlige kåring, og en av dem som fikk plass på denne listen, er Trondheim.

Ledsaget av et vakkert bilde av Nidelven, blir «Viking-hovedstaden» anbefalt som et fredfullt, overhodet ikke overfylt sted, som nettopp derfor er enkel å utforske.

For den som ikke vet det er byen kjent for sine førsteklasses mikrobryggerier, i tillegg til den berømte gotiske katedralen. Men, som det står: «Utsikten tvers over vannet og den levende havnen er like imponerende.»

– Om jeg synes kåringen var bra for Trondheim? Absolutt. Vi har fått mange presseoppslag, og jeg må innrømme at vi har brukt kåringen for alt den er verdt i vår markedsføring. Vi nevner den så ofte vi kan, sier reiselivssjef i Trøndelag, Petra Sestak til Aftenposten.

– Når internasjonal presse gir Trøndelag oppmerksomhet for turisme, så er det topp!

Klarer ikke å holde på turistene

Etter at den verdensdekkende amerikanske nyhetskanalen publiserte sin kåring, har det skjedd mye i Trondheim og Trøndelag, ja, i hele 2019, ifølge Sestak.

– To restauranter fikk to Michelin-stjerner, Britannia hotell åpnet i april, et femstjerners hotell som er pusset opp for en milliard kroner. Så det har skjedd mye. Spesielt gjennom Britannia-gjenåpningen har vi fått enormt mye internasjonal PR – spesielt i amerikanske medier, sier Sesak.

Utfordringen hos trønderne er å holde på turistene lenger, ifølge Sestak.

– I dag er de noe sånt som 3–6 dager hos oss, men vi ønsker at de skal bli lenger. 80 prosent av dem som ferierer i Trøndelag, er nordmenn, ifølge Sestak. De 20 resterende er for det aller meste tyskere.

– Vi ser også en økning på turister fra USA de siste årene.

HALVARD ALVIK / NTB scanpix

CNN tilbyr sine lesere en liste over «20 beatuiful European cities» med en ting til felles: De er ikke oversvømmet av turister. Foreløpig.

Først på listen er Orange i Frankrike – trolig ukjent for de fleste nordmenn – men kan i i tillegg til få turister, lokke med et romersk teater og et vakkert museum.

Så får Norwich i England og belgiske Antwerpen sine sikkert velfortjente anbefalinger, før Århus, som første skandinaviske destinasjon dukker opp. Mens de mange pub’ ene blir trukket frem i Norwich, er det vakre strender og ARoS kunstmuseum som gjør Århus spesielt egnet for en langhelg.

I Nederland er rådet å styre unna Amsterdam med sitt Red Light District og strie turiststrømmer og heller velge Haag. Hvorfor: Kanaler, vakker arkitektur. Og færre turister.

Erik Johansen / NTB scanpix

Også Kroatia begynner så smått å merke skyggesidene av status som turistmagnet. CNN iler til med et alternativ i nabolandet Bosnia: Sarajevo. «En gjenoppblomstrende by breddfull av kultur og historie».

I samme hjørne av Europa, og definitivt fraværende på de vanligste topplistene over turistmål: Kosovos hovedstad: Pristina. Byen som i mange år har vært et synonym for krig, har ifølge CNN gjennomgått en total forvandling og kan blant annet by på spennende ny arkitektur. Og svært få turister.

Listen svinger så innom Malmö («en restaurantscene som konkurrerer med København»), Aberdeen («Fantastisk arkitektur»), Bern (fin utsikt fra «bytoppen» Gurten), Wroclaw i Polen («uslåelig kulturell punch») og opptil flere andre turistfattige perler som Minsk, Jerevan og Plovdiv før Norge og Trøndelag omsider får sitt.

– Mange kommer for å oppleve naturen i Trøndelag. Være tett på dyreliv som moskussafari. Kombinasjon av natur og kultur er viktig. Som Stiklestad. Men vi ønsker oss flere turister, sier Petra Sestak.