Klokken 05.35 mandag morgen fikk AMK melding om at en mann var funnet på gaten med stikkskader i buken.

Rundt klokken 7.45 forteller politiet at det ikke er mistanke om knivstikking likevel.

– Det skjedde i forbindelse med at han klatret over gjerde og satte seg fast. Det kan se ut som et hendig uhell, sier Mona Nordby ved Kriminalvakten i Oslo-politiet.

Det var videoopptak fra stedet som viste politiet hva som egentlig hadde skjedd. Mannen ble funnet i Motzfeldts gate på Grønland.

#Oslo. Motzfeldts gate. Vi har rykket ut til melding om funn av person med stikkskader. Denne er funnet utendørs. Er bevisst. Kjøres sykehus i ambulanse. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 22, 2019

Tidligere opplyste politiet at skadene ifølge ambulansepersonalet var forenlige med stikkskader. Mannen ble kjørt til Ullevål sykehus. Politiet kan ikke si noe sikkert om hvor skadet mannen er.