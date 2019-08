Ved 19.30-tiden fredag kveld ble det organiserte søket etter den savnede 50-åringen avsluttet. Det var VG som først meldte om at søket var avsluttet.

– Det er ingen aktivitet der nå i kveld, og organisert søk vil først gjenopptas mandag, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Frivillige vil mest sannsynlig fortsette søket via båter gjennom helgen. Flyforbudet over Jølstravatnet og omegn er fremdeles gjeldende, opplyser politiet.

Ifølge Bergens Tidende kan skredet ved Jølstravatnet ha tatt bilen til den antatt omkomne 50-åringen ned til 100 meters dyp.

Sunnfjord-lensmann Dag Fiske opplyser til avisa at jordskredet over fylkesvei 451 har hatt enorme dimensjoner under vann. Ifølge oseanografiske undersøkelser var rastungen rundt 200 meter bred, og den stopper på 100 meters dyp, ifølge lensmannen.

– Ifølge undersøkelsene ser det ut til at skredet er gått 750 meter ut i vannet. I hvert fall er bunnforholdene påvirket så langt ut gjennom masseforskyvning. Skredet kan altså ha skubbet bunnmasser foran seg, sier Fiske.

Kartleggingssøk

Audun Braastad / NTB scanpix

Fredag er det blitt gjort kartleggingssøk, overflatesøk og strandsøk med mannskaper i båter i området i Jølstravatnet der bilen ble tatt av jordras tirsdag.

I helgen planlegges det søk vannet rundt med til sammen åtte båter, ifølge Bergens Tidende.

Torsdag ettermiddag kom det et fjernstyrt undervannsfartøy, en såkalt ROV-ubåt, for å bidra i søket.

Det har vært dårlig sikt i vannet, og kamerasøk har dermed vært krevende. I tillegg til kamerautstyr har ROV-ubåten også annet avansert utstyr som kan søke etter gjenstander på bunnen av vannet.

Åpnet E39

I søkene i Jølstravatnet får politiet bistand fra selskapet Rovas til å søke etter bilen. Selskapet har utstyr som kan avdekke metallgjenstander.

Det gikk flere ras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag og kveld. Fem av rasene var store og sperret av en rekke veier og ødela flere bygninger og mye infrastruktur.

Fredag åpnet E39, som er hovedfartsåren gjennom Sogn og Fjordane, for ledebilkjøring mellom Moskog i Førde og Grimsbøen i Jølster.