Bondevik advarer Solberg mot koalisjon i Persiabukta

– Jeg vil advare regjeringen om, og de må tenke grundig gjennom, at en eskorte for å beskytte skipsfarten kan føre til en eskalering, selv om det i utgangspunktet virker som et lite og godt bidrag, sier han til Dagbladet.

KrF-høvdingen reagerer på at Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det ikke er nødvendig med FN-mandat for å delta i en slik operasjon. Også Høyres medlem i komiteen har uttalt det samme.

– Frp sa noe lignende i 2003 da det gjaldt Irak, nemlig at vi må følge USA. Jeg tror vi skal være glad for i dag at både regjeringen jeg ledet, og stortingsflertallet sa nei til det, for invasjonen i Irak har vist seg å være et stort feilgrep, sier Bondevik.

Regjeringen har mottatt en forespørsel fra USA om å bli med i en koalisjon med mål om å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Bakgrunnen er at flere kommersielle skip er blitt angrepet i området. Iran, som er i en eskalerende konflikt med USA, er blitt pekt ut som den ansvarlige part.