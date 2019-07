Tysk mann uten penger har slått seg ned på Gardermoen

Mannen hevder at han ikke har noen penger og har oppholdt seg inne på terminalen siden senest 10. juli, ifølge Romerikes Blad, som først omtalte saken.

– Han sier han venter på å fly hjem den 1. august. Han er blitt bortvist et par ganger allerede, men vender likevel tilbake til flyplassen igjen. Det er en liten nøtt for oss dette, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt.

Politiet har kontaktet tyske myndigheter, uten at det løste saken. De har også prøvd å komme i kontakt med mannens familie i Tyskland – uten å lykkes.

Tom Hanks-karakter

Operasjonslederen sammenligner den uvanlige situasjonen med Spielberg-filmen «The Terminal», hvor Tom Hanks spiller en mann som ufrivillig blir sittende fast på en flyplass i USA. Rollefiguren får hverken slippe inn i landet eller returnere til hjemlandet.

Tyskeren på Gardermoen har imidlertid mer bevegelsesfrihet, og kan oppholde seg fritt i Norge.

– Han har ikke gjort noe kriminelt, men har rett og slett ingen midler, forteller Hagen.

– Ved sine fulle fem

Mannen er tre ganger blitt bortvist fra Gardermoen, senest mandag.

– Han er frisk og ved sine fulle fem, men har altså ikke noe sted å være. Han har heller ikke gjort noe galt, så vi har ikke sett noe hensikt i å innbringe ham, sier Årstein til Dagbladet.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud, forteller at de har restriksjoner på hvor lenge man kan oppholde seg på en flyplass før en flyvning.

– Skal du ut og fly og flyet blir forsinket, har vi stor forståelse for at man sover på en benk en natt, men dette er privat eiendom. Flyplassen kan ikke brukes som en campingplass eller et overnattingssted mange dager. Derfor kontaktet vi politiet, sier hun.