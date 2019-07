Saken oppdateres.

«Den 12 år gamle jenta som ble reddet opp fra Inntaksdammen i Molde torsdag kveld, døde søndag formiddag på Rikshospitalet i Oslo, som følge av sakdene», skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Torsdag klokken 18.32 fikk politiet melding om at to barn hadde havnet under vannet i Fjellbrudammen utenfor Molde. En av dem kom seg på land med hjelp, mens den andre ikke ble funnet med en gang.

Jenta som ble funnet i vannet, var tolv år gammel. Hun ble først fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter at det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Fredag kveld ble hun sendt videre til Oslo universitetssykehus. Tilstanden ble natt til fredag betegnet som kritisk, men stabil.