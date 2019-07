De omkomne klatrerne ved Trollveggen blir foreløpig ikke hentet ut

– Det er dårlig vær i området nå med både regn og tåke, og så lenge det er det, er det ikke aktuelt med noe nytt forsøk på å hente ut klatrerne, sier operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Fjellredningsgruppa tok seg fram til klatrerne rundt klokka 18.30 tirsdag, og da ble det bekreftet at klatrerne var omkommet. Etter planen skulle de to omkomne bli løftet ut av et redningshelikopter i forbindelse med at fjellredningsgruppa var på stedet, men dette arbeidet måtte avbrytes tirsdag kveld.

– Vi tar en vurdering senere om det er aktuelt å gjøre nye forsøk på å hente ut klatrerne i dag. Vi vet trolig mer ved 11-12-tiden, sier Fylling.

De to tsjekkiske klatrerne begynte turen i fjellpartiet torsdag. Klatrerne skulle ha kontaktet pårørende lørdag, noe de ikke gjorde. Hovedredningssentralen mottok mandag en bekymringsmelding fra de pårørende og iverksatte deretter søk med redningshelikopter. Mandag ettermiddag ble klatrerne lokalisert i underkant av Trollveggen.