Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger er blant de hardest rammede under koronakrisen. Pårørende nektes besøk. Ansatte testes for å unngå at de sprer smitte. Men hva gjør man om beboere ikke evner å følge reglene, eller nekter, fordi de er syke med demens?

80 prosent av beboerne på norske sykehjem har demens. Torsdag kveld var syv langtidsbeboere ved sykehjem i Oslo døde på grunn av koronaviruset.