– De fleste av våre 27 lokalavdelinger har sett en oppgang i både adopsjoner og folk som ønsker ha dyr i fosterhjem, sier Åshild Roaldset. Hun er daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Hun forteller at noen av henvendelsene er fra folk som ønsker å adoptere dyr i disse tider, som ikke forstår det fulle ansvaret av å gå til anskaffelse av et.

– Etter å ha realitetsorientert dem om hvor gammel en kanin eller en katt kan bli, og hvor mye penger det koster, er det mange som velger å ikke skaffe seg dyr likevel.

Dem som ønsker å adoptere fra Dyrebeskyttelsen blir grundig undersøkt, og tatt inn på samtale og intervju i forkant.

Mye å tenke på før man skaffer seg kjæledyr

Ifølge Dyrebeskyttelsen er våren høysesong for dumping av kjæledyr. Det er fordi det på denne tiden av året blir født flere katt- og kaninunger enn ellers.

Koronakrisen har derimot ført til en oppgang i adopsjon av dyr. Noe som Dyrebeskyttelsen Norge er glad for.

Det at mange nordmenn er permitterte og er mer hjemme kan forklare hvorfor flere nå adopterer dyr. Men at man ikke kan reise på ferie til vanlig tid, gjør at dumpingsesongen av kjæledyr bare flytter på seg, mener Roaldset.

– Det er klart at når folk reiser mer, så dumpes det mer, sier hun.

Hun sier at de viktigste tingene å tenke på før man skaffer seg dyr er:

– Hvor gamle dyrene faktisk blir, en katt kan bli 20 år. Man må også ha sørget for pass i ferier og at man skal kunne dekke de kostnader som det er å ha dyr. Man må også tenke på at man må dekke dyrenes behov for kos, sosialstimuli, lek og gi dem et godt miljø.

Med kostnader mener Roaldset blant annet vaksiner, kastrering og fôr. Hun peker også på at kaniner ikke skal leve i bur, og at de trenger nesten like mye stimuli som hunder gjør.

Hun anbefaler dem som ønsker seg dyr, men ikke har tid til å ha det, å melde seg som frivillig eller midlertidig fosterhjem.

Flere søknader, men ikke bare av kjedsomhet

Etter at Norge ble stengt ned og frem til 7. april i år, er det kommet 76 søknader til Dyrebeskyttelsen om å få adoptere dyr. Det er nesten en dobling fra i høst da de på én måned fikk inn 38 søknader.

Det er også kommet 122 søknader om å få være midlertidig hjem, frem til dyrene kan få et fast sted å være. Det er hundre flere enn de fikk på under én måned høsten 2019.

Men ikke alle gjør det av kjedsomhet, understreker Dyrebeskyttelsen.

– Det er svært mange gode søknader, og vi opplever at flertallet har tenkt på dette en stund, sier administrasjonsleder Lisa Linneá Aune i Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus.