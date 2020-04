Regjeringens daglige pressekonferanse var preget av planer for 17. mai, ferske tall fra politiet og råd om hvem det er greit å gi en klem. Samtidig har over 1 million nordmenn lastet ned appen Smittestopp.

Her er det viktigste du trenger å vite i dag:

1. Allsang og korps i gatene på 17. mai

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterte fredag om planene for årets 17. mai-feiring. Det planlegges blant annet allsang av nasjonalsangen over hele landet klokken 13.

Korps skal også få marsjere i gatene – så lenge reglene om to meters avstand i alle retninger overholdes.

– Helsemyndighetenes råd om avstand, hygiene og ansamling av mennesker vil legge rammene for feiringen, og de må vi følge, sa kulturministeren.

Heiko Junge

Barnetoget avlyses, men ifølge Raja skal barna fortsatt være i sentrum av feiringen.

– Koronasituasjonen tilsier en dempet feiring, men like fullt en feiring av folkestyre, fred og frihet, sa han.

Raja får innspill til hvordan nasjonaldagen skal feires fra en nasjonal 17. mai-komité.

– Den kreativiteten og positive holdningen jeg er blitt møtt med av komitélederne, gjør at jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en feiring vi kommer til å se tilbake på. Også med positive øyne, ikke bare fordi det var mange ting som måtte bli avlyst.

2. Nedgang i kriminaliteten

Sammenlignet med fjoråret, har det de siste fem ukene vært 51,5 prosent nedgang i antall opprettede straffesaker for ordensforstyrrelse. Det viser ferske tall fra politiet justis- og beredskapsminister Monica Mæland presenterte på dagens pressekonferanse.

– Det er veldig bra. Det viser at folk oppfører seg. Og det må vi fortsette med, oppfordret justisministeren.

Hun var derimot mer bekymret for at anmeldte straffesaker som omhandler seksuallovbrudd er redusert med 44 prosent.

– Det er ikke så bra, og derfor er det viktig at politiet følger dette opp.

Terje Pedersen

Mæland oppfordrer folk til å følge med litt ekstra og gjerne ta en telefon til de man kjenner som kanskje ikke har det så bra.

– Når nå mer aktivitet skjer bak husets fire vegger er det viktigere enn noensinne å vise at vi bryr oss, sa hun.

3. Klem på dem du bor sammen med

Fortsatt er det ikke anbefalt å klemme på personer man ikke bor sammen med. På grunn av smittefaren tror Frode Forland, fagsjef ved Folkehelseinstituttet (FHI), at anbefalingen vil bli stående inntil videre.

– Det har sin logiske forklaring i måten denne epidemien sprer seg på. Så beklager, det kan ta en stund før det blir allment å klemme igjen når du møter noen ute som du kjenner, sa Forland på pressekonferansen.

Heiko Junge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) oppfordrer i stedet folk til å klemme mer på dem man bor sammen med.

– Hvis man savner å klemme andre, kan man klemme litt ekstra på dem, foreslo han.

4. Over en million nordmenn har lastet ned appen Smittestopp

Et døgn etter at appen Smittestopp ble lansert har over 1 million nordmenn lastet ned appen, som skal være et hjelpemiddel for å drive effektiv smittesporing.

– Jeg håper så mange som mulig vil laste ned Smittestopp. Så vet jeg at noen ikke vil gjøre det. Det er deres valg, og det skal vi alle også respektere, sa Høie.

Torsdag opplevde flere problemer med nedlasting og aktivering av appen, men disse skal nå være løst.

– Jeg håper og tror at det går bedre nå. Tusen takk til alle dere som var tålmodige og som måtte prøve igjen og igjen før det lyktes. Jeg var selv en av dem, fortalte helseministeren.

Ifølge Høie jobber FHI også med å se på om appen kan forbedres. Det har blant annet kommet flere tilbakemeldinger om at Smittestopp trekker mye strøm.