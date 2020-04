Hyttepåsken er avlyst. Årsaken er at regjeringen frykter at helsetjenesten i hyttekommuner ikke skal takle stor pågang midt under koronapandemien. Jusprofessorer har stilt spørsmål ved om ikke forbudet kan avgrenses. Men det har helseministeren sagt tvert nei til.

Samtidig blir vi oppfordret til å holde oss i aktivitet og få frisk luft. Men samtidig unngå steder der det er mange andre.