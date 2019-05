Det bekrefter politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske til Aftenposten tirsdag.

– Vi tok oss inn i Sloraveien 4. samme dag som hun ble meldt savnet, onsdag 31. oktober, sier han til Aftenposten.

Politiinspektøren ønsker ikke å gi et eksakt tidspunkt for når politiet tok seg inn i boligen, men bekrefter at det ble gjort samme dag som politiet ble varslet.

Rundt klokken 14 onsdag 31. oktober ble politiet varslet om at kona til en av Norges rikeste menn, investor og ingeniør Tom Hagen, hadde forsvunnet. Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14.

Klokken 16.06 sendte Øst politidistrikt ut et distriktsvarsel via politiets alarm- og varslingssystem. Bakgrunnen for varslet var «Kidnapping Fjellhamar».

Politiet / NTB scanpix

Tok to dager før krimteknikere tok seg inn

I ti uker etterforsket politiet den antatte kidnappingen i det stille. To dager etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet, tok spesialiserte kriminalteknikere seg inn i boligen.

– Allerede første gang vi tok oss inn i boligen hadde vi fokus på det kriminaltekniske. Vi leter etter spor og den type ting. Men spesialistene gikk først inn 2. november, sier Brøske.

Olav Olsen

Grunnen til at kriminalteknikerne ikke tok seg inn i boligen før 2. november, var fordi politiet trengte tid til å planlegge hvordan undersøkelsene skulle gjennomføres, opplyser Brøske.

Inne i boligen hadde det blitt funnet et brev, hvor det ble fremsatt krav om løsepenger og trusler.

Politiinspektøren vil ikke si eksakt hvor mye tid politiet har brukt på undersøkelser inne i boligen, men sier det er snakk om flere dager.

Ettersom politiet i lang tid holdt etterforskningen skjult for offentligheten, har det vært enkelte etterforskningsskritt politiet ikke kunne gjennomføre før saken ble kjent 9. januar 2019. Dette gjelder blant annet søk med hund i området.

– Jeg mener bestemt at det ble gjort for første gang da saken ble offentliggjort, sier Brøske.

Hans O. Torgersen

Politiet om etterforskningen: Betydelige ressursuttak

Tidligere er det blitt kjent at Øst politidistrikt har bedt Politidirektoratet om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Dette er en sak som har krevd og fortsatt krever store ressurser og drar ut i tid. Den gjør et betydelig innhugg i kapasiteten vår. Det er derfor vi har valgt å sende dette brevet, sa politimester Jon Steven Hasseldal til Aftenposten.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ifølge politidistriktets egne tall hadde saken ført til en merkostnad på 9.204.920 kroner frem til 12. mars. Prognosene for forbruk i år viser at saken trolig vil koste 15.071.000 kroner fra januar til juni.

Hvor mange årsverk som har gått til etterforskningen, ønsker ikke politiinspektør Tommy Brøske å svare på. Men han sier at politiet bruker de ressursene de mener er riktig til enhver tid.

– Med unntak av gjennomgang av tips, hvilke etterforskningsskritt er det som har krevd mest ressurser?

– Vi har brukt mye tid på innhenting av elektroniske spor. En annen bolk er ulike avhør. Vi har utført over 250 avhør, så det er en stor bolk, svarer Brøske.