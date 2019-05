– Det skal godt gjøres at å få bedre vær på 17. mai enn det som er meldt i morgen, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved.

For noen dager siden ble det meldt en mulig regnfront på ettermiddagen grunnlovsdagen, men Sørlandet og Østlandet kan belage seg på sol og høye temperaturer hele dagen.

– Det blir nok viktigere med solkrem og solbriller enn paraply på 17. mai. Det kan bli varmt med bunad i morgen for det kan bli opp mot 20 grader, sier hun videre.

– Hva skjedde med regnet?

– Natt til lørdag ser det ut som at det kommer et værskille og det kan komme litt regn, men prognosene for selve 17. mai ser bra ut, sier hun.

Kaldest på Svalbard

Faktisk ser det ut til at det blir pent vær over mesteparten av Norge i morgen. Mest ustabilt blir det i nord. I Nordland blir det finest med temperaturer opp mot 15 grader, mens det i Troms og Finnmark kan komme skyer og noe yr.

– Det er ikke snakk om store mengder, så alt i alt blir det ikke så verst nordover heller selv om gradestokken i Troms nok ikke bikker over 10 grader. I Finnmark kan det komme enkelte regnbyer, men også her er det bare snakk om små mengder, sier hun.

På Svalbard og Spitsbergen blir det kaldest. Her kommer temperaturen til å ligge rundt 0 grader og det er fare for litt regn og snø helt nord på Svalbard.

Farevarsel i Hordaland

I Hordaland har Meteorologisk institutt sendt ut et farevarsel om skogbrannfare.

– Det er sendt ut gult farevarsel. Vi advarer mot bruk av ild og engangsgriller i terrenget, sier Skålevik Valved.

Det er med andre ord ikke stor risiko for at regnvante bergensere må ta med seg paraply. Langs vestkysten, helt opp til Trøndelag, kan det bli tåke og noe vind utsatte steder, men det kommer til å skinne sol på barnetogene.

Utsatte steder i Rogaland kan det komme vindkast fra øst opp til liten kuling utsatte steder, men utover dagen kommer solen til å titte frem også her - med temperaturer opp mot 20 grader.

– Været på 17. mai blir altså akkurat som bestilt, avslutter Skålevik Valved.