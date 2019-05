Siden 2015 har norsk politi etterforsket en rekke kjøp og salg av våpen og våpendeler. Så langt er 67 personer siktet, tiltalt eller dømt. 2361 våpen er beslaglagt.

Politiets etterforskning, som internt er blitt døpt «Operasjon Bonanza», har avdekket en omfattende omsetning av våpen og våpendeler også på nettet.

Her er status på etterforskningen ved utgangen av april:

2361 våpen er beslaglagt. Av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen.

Det er tatt ut 67 siktelser.

Enkelte av de siktede var godkjente våpensamlere.

Flere av de siktede har tilknytning til Forsvaret eller politiet.

19 saker er fortsatt under etterforskning av Sør-Øst politidistrikt. 16 saker er oversendt andre politidistrikt.

Fire av sakene gjelder ansatte i politiet, og Spesialenheten har vært inne i to av disse:

– Dette er saker polititjenestemennene har gjort på fritiden, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen.

Så langt er ni personer ilagt bøter som følge av etterforskningen. Det er avsagt dom mot 17 personer.

Politiet: Betydelig mengde våpen

Kjøpt hver for seg kan delene synes uskyldige, men politiet har gjennom beslag funnet mange funksjonsdyktige våpen.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

Reif sier at etterforskningen har avdekket store svik i Forsvarets rutiner for destruksjon av våpen.

Flere av de siktede har stjålet store mengder våpen fra Forsvaret, tatt våpen som skulle destrueres, eller fjernet plomberingen på våpen slik at de igjen ble mulig å bruke.

Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen, fremgår det av dommer Aftenposten har lest.

Etterforskningen har vært så omfattende at Sørøst politidistrikt har fått ekstraordinære midler fra samordningsorganet i Politidirektoratet.

Totalt har de etterforsket 54 saker selv, mens 16 er oversendt andre politidistrikt.

– Svikt i Forsvaret

I Sør-Øst politidistrikt er det seksjonsleder for spesiell etterforskning Skule Worpvik som har ledet det omfattende arbeidet.

– Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av disse våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og i politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen. Her har det ikke vært gode nok rutiner tidligere, sier Worpvik.

Flere av våpnene som ble beslaglagt var priset i euro:

– Dette gjør at vi tror de var tenkt solgt i utlandet, sier Worpvik.

Forsvaret har tidligere oppgitt at 1600 Colt-pistoler produsert ved Kongsberg våpenfabrikk er blitt destruert i 2008.

Senere har 54 av disse dukket opp i beslagene.

– Vi vet ikke hva som har skjedd med resten, sier Worpvik.

Totalt er det funnet 122 våpen fra Forsvaret som Forsvaret selv har oppgitt av alt var destruert.

Dømt til over tre år i fengsel for salg av ulovlige våpen

17 av sakene er alt avgjort ved domstolene, mens 19 andre ennå ikke er rettskraftige.

En av de største sakene ble rullet opp i Ringerike tingrett i februar, hvor to menn ble dømt til ubetinget fengsel i tre år og seks måneders fengsel for kjøp og salg av over 600 våpen.

Hjemme hos en pensjonert offiser (61) i Bærum ble det funnet én rifle, tre pistoler, tre maskingevær og 16 maskinpistoler lagret uten tillatelse.

I tillegg kom det frem under etterforskningen at mannen hadde underslått flere tusen skarpe skudd, en tåregassgranat og annet utstyr fra Forsvaret til en total verdi av over 284.000 kroner.

En 62-åring fra Ringerike hadde skaffet seg over 300 ulovlige våpen, blant annet 77 Colt-pistoler, en 84 mm Carl Gustav-anti-tank-kanon, 42 hagler og 37 rifler.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og jeg er glad retten i hovedsak delte vårt syn på skyld og straffereaksjon, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig.

I retten innrømmet den tidligere offiseren delvis straffskyld, men han har valgt å anke:

– I dommen har retten gitt en lov om oppbevaring av plomberte våpen tilbakevirkende kraft. Vi har anket hele dommen, sier mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer eldstemann. Han har hele tiden nektet straffskyld, og har også anket:

– Han mener retten har foretatt en uriktig vurdering av kravene til plombering og oppbevaring av slike våpen, og lengden på straffen, sier Drevland.