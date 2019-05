Flere av sakene er alt avgjort ved rettskraftige dommer, mens andre venter på å komme opp for hovedbehandling.

Etterforskningen har avdekket en omfattende omsetning av våpen og våpendeler også på nettet.

Kjøpt hver for seg kan delene synes uskyldige, men politiet har gjennom beslag funnet mange funksjonsdyktige våpen.

«Det er funnet store mengder ulovlige våpen, og det er gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre», heter det i en pressemelding.

Flere av de siktede har stjålet store mengder våpen fra Forsvaret, tatt våpen som skulle destrueres, eller har fjernet plomberingen på våpen slik at de igjen ble mulig å bruke.

Strenge straffereaksjone

En av største sakene ble rullet opp i Ringerike tingrett i februar, hvor to menn ble dømt til ubetinget fengsel i tre år og seks måneders fengsel for kjøp og salg av flere hundre ulovlige våpen.

Hjemme hos en pensjonert offiser (61) i Bærum ble det funnet én rifle, tre pistoler, tre maskingevær og 16 maskinpistoler alt lagret uten tillatelse.

I tillegg kom det frem under etterforskningen at mannen hadde underslåyy flere tusen skarpe skudd, en tåregassgranat og annet utstyr fra Forsvaret til en total verdi av over 284.000 kroner.

En 62-åring fra Ringerike hadde skaffet seg over 300 ulovlige våpen, blant annet 77 Colt-pistoler, en 84 mm Carl Gustav-anti-tank-kanon, 42 hagler og 37 rifler.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og jeg er glad retten i hovedsak delte vårt syn på skyld og straffereaksjon, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Dommen er anket, og derfor ikke rettskraftig.

I retten innrømmet dentidligere offiseren delvis straffskyld, men har valgt å anke:

– I dommen har retten gitt en lov om oppbevaring av plomberte våpen tilbakevirkende kraft. Vi har anket hele dommen, sier mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer eldstemann. Han har hele tiden nektet straffskyld, og har også anket:

– Han mener retten har foretatt en uriktig vurdering av kravene til plombering og oppbevaring av slike våpen, og lengden på straffen, sier Drevland.

Også automatgevær

Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen, fremgår det av dommer Aftenposten har lest.

Handel med våpendeler foregår både innen Norge, men også i stor grad gjennom internasjonale kanaler.

Sør-Øst-politidistrikt har kalt inn til en pressekonferanse på politihuset i Tønsberg klokken 12.30 onsdag.