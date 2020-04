Forsvarer: Tom Hagen anker fengslingen

Det bekrefter forsvarer Svein Holden i en SMS til Aftenposten.

– Han er skuffet og overrasket. Kjennelsen vil bli anket, sier Holden til Dagbladet.

Politiet ba om fire ukers varetekt for drapssiktede Tom Hagen og fikk medhold i Nedre Romerike tingrett. Hagen ble også ilagt brev- og besøksforbud, samt to uker i isolasjon.

Retten mener det er mer enn 50 prosent sannsynlig at Hagen har drept sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018.

Forsvinningen ble opprinnelig etterforsket som en økonomisk motivert bortføring, men politiet mener nå at de ble villedet til å tro at kvinnen var bortført for å dekke over et drap.