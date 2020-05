37 evakuert etter branntilløp og røykutvikling i Bergen

Vest politidistrikt fikk melding om brann i det fire etasjer høye bygget i Strømgaten i Bergen klokka 5.07 fredag, da med uviss årsak og omfang. Det er 18 personer registrert på adressen, og evakuering ble igangsatt. Røyken viste seg å stamme fra et branntilløp i et kjøkken i 1. etasje, som raskt kom under kontroll.

Seks personer ble tilsett av ambulansepersonell på stedet, grunnet røyk, og fire av dem ble tatt med videre til Bergen legevakt for en ytterligere sjekk.

Klokka 5.48 kunne politiet opplyse at totalt 37 personer hadde vært evakuert fra den aktuell oppgangen og nabooppgangen.

– Flere av dem vil nok kunne gå tilbake til sine leiligheter, men det er litt tidlig å si hvor mange, opplyser politiet på Twitter.