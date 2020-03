Dette sier Veterinærinstituttet, selv om det fredag er kommet en belgisk rapport om en katt som kan være smittet av dette koronaviruset.

Hannah Jørgensen er ekspert på zoonoser, dvs. sykdom som smitter fra dyr til mennesker. Hun sier at Mattilsynet og Veterinærinstituttet er godt informert om saken. De er enige om at folk ikke skal være bekymret for at dyr skal bli smittet eller bidra til smittespredning.

Den belgiske katten bor sammen med en person smittet med koronaviruset.

Veterinærinstituttet uttaler: Ifølge rapporten kan katten ha vært positiv på testene, fordi den har fått i seg viruspartikler fra hjemmemiljøet, og at testen derfor kan ha vært positiv uten at katten selv var smittet.

Aftenposten har fått flere henvendelser fra hundeeiere etter at vi skrev om hundehold og kattehold under koronautbruddet.

Noen lurer på om de kan lufte eller passe naboens hund, hvis naboen er smittet med koronaviruset, er i karantene, i isolasjon eller på sykehus.

Forsker og veterinær Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet, som samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, gir svar på noen spørsmål.

1. Kan man gå tur med hunden til en nabo som er syk eller i karantene?

– Personer i karantene kan, etter Folkehelseinstituttets råd, lufte egen hund såfremt de følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand til andre mennesker. Finn en rolig plass å gå med mulighet for å holde avstand til andre mennesker. Personer i isolat kan ikke gå ut. Men de kan være sammen med kjæledyrene sine hjemme.

– Personer i isolat trenger hjelp av andre til å lufte hunden sin. Katten kan gå ut på egen hånd. Selv om kjæledyr ikke blir syke, anbefaler vi at personer med koronavirussmitte opprettholder god hygiene mot hunden sin på samme måte som Folkehelseinstituttet anbefaler at man gjør i forbindelse med kontakt med andre mennesker.

– Vask hendene. Unngå å ta deg til ansiktet. Er du smittet med koronavirus, anbefaler vi at du ikke har hunden eller katten i sengen. Og unngår nærkontakt med dyrets nese og munn.

2. Kan man passe katten eller hunden til en nabo som er på sykehus med koronasmitte?

– Ja. Vi håper at folk er hjelpsomme og at de lufter hunder for personer i isolat og er villige til å passe kjæledyrene til personer som er for syke til å gjøre det selv.

– Vi utelukker ikke at viruspartikler kan feste seg og overleve en viss periode i pels og slimhinner etter at dyret har vært i tett kontakt med en smittet person. Men det anses ikke å være en viktig smittevei til andre mennesker. God hygiene med håndvask samt å unngå at dyret slikker deg i fjeset er gode smitteverntiltak her.

3. Hvilke hygieneregler skal dyreeiere og dyrepassere følge?

– Rådene til Folkehelseinstituttet kan også brukes som retningslinje i forbindelse kontakt med dyr. Det er viktig at folk forstår at mennesker som er smittet med koronaviruset kan skille ut nye viruspartikler som kan smitte andre. Det er ikke dokumentert slik virusutskillelse hos dyr.

– Dyr kan som nevnt ha viruspartikler på kroppen, fordi de har hatt tett kontakt med en smittet person, men de skiller ikke aktivt ut virus. Det er en viktig forskjell.

– Såpevask er en god måte å inaktivere og ødelegge viruset. Viruset har en kappe laget av fett. Denne ødelegges ved grundig såpevask.

4. Kan vi få smitte på oss ved å ha kontakt med dyrets pels, halsbånd eller sele?

– Viruspartikler kan finnes på overflater og gjenstander som en smittet person har vært i kontakt med. På samme måte som det kan finnes virus på et dørhåndtak kan det også finnes på et dyr eller utstyr som en smittet person har håndtert. Det er ikke nødvendigvis smittsomt for det. For å være sikker bør man vaske hendene og unngå å ta seg til ansiktet.

– Den høyeste sannsynligheten for å bli smittet har man ved nærkontakt med smittede mennesker. Gjenstander som har fått smitte med virus på seg fra smittet person er mulige, men mindre viktige for smittespredningen. Og enda mindre dersom man vasker hendene etter kontakt med slike gjenstander. Dette er også i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet.