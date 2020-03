Kvinne tiltalt for drapsforsøk på nabo på Jæren

Ifølge tiltalen stakk og/eller skar den tiltalte den fornærmede kvinnen i halsen med kniv og slo henne gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Hun lyktes ikke å drepe nabokvinnen fordi «knivbladet knakk og fordi kniven ikke traff vitale blodårer», skriver statsadvokat Thale Thomseth i tiltalen.

Hendelsen skjedde på Nærbø i Hå 6. mars i 2019. Fornærmede, en kvinne i 60-årene, ble påført flere kutt i halsen og også ribbeinsbrudd.

Den nå tiltalte kvinnen erkjente først straffskyld, men endret så forklaring.

– Min klient erkjenner at hun var i fornærmedes leilighet, og at hun hadde en kniv, men forklarer at hun bare ville skremme naboen, sier advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen, som forsvarer 26-åringen sammen med advokat Brynjar Meling.