Stor snøskredfare flere steder i landet

Nord i landet ventes det stor skredfare i Ofoten, Salten og Svartisen, mens det på Vestlandet meldes om stor snøskredfare i Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger. Farenivået på de nevnte stedene er satt til rødt – altså nivå 4 av 5, melder varslingstjenesten Varsom.no

I tillegg er samtlige andre steder varslingstjenesten omfatter på fastlandet oransje nivå, altså betydelig fare.

Vær forsiktig

Nysnø og vedvarende svakt lag er årsaken til snøskredfaren i Nord-Norge, mens i Sør-Norge er snødekket preget av mildværet som har vært de siste dagene. Det er ventet mye nedbør og vind, særlig på Vestlandet.

– Under snøgrensa blir våt snø skredproblemer, over snøgrensa vil det legge seg opp ustabile flak av nysnø i leområder, sa vaktleder Emma Barfod i snøskredvarslingen i en pressemelding fredag.

De oppfordrer folk som skal ut på tur, til å være forsiktige.

Uvær stenger fjelloverganger

Natt til lørdag var flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær i fjellet. Blant annet er Hardangervidda og Vikafjellet stengt. Det er kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og på E134 over Haukelifjell.

Klokken 10 lørdag vil det tas en ny vurdering på om riksvei 13 over Vikafjellet skal åpnes igjen, melder Veitrafikksentralen Vest.

Flere snøskred

Den siste uken har det gått en rekke snøskred rundt om i landet. Onsdag ble to personer tatt av et snøskred i Lofoten, etter at et skred gikk i Vågan kommune, og en person ble skadd. Tirsdag gikk det et snøskred i Hemsedal, uten at noen ble tatt. Forrige lørdag ble fem personer tatt av et snøskred på Kvaløya i Troms, og en mann ble alvorlig skadd som følge av hendelsen.

Fredag gikk et snøskred over fylkesvei 825 i Skånland kommune i Troms. Ingen kjøretøy eller personer ble tatt i skredet.