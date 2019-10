Kvinne dømt for 47 nettbedragerier

Kvinnen solgte bruktvarer på Finn og Facebook, men kundene fikk ingenting.

Av dommen på 72 dagers fengsel er 36 dager gjort betinget. Kvinnen må betale ofrene full erstatning, som samlet ligger på 73.945 kroner. I dommen inngår en promillekjøring som hun har tilstått.

Etter tiltalebeslutningen skal nettbedrageriene skjedd i toårsperioden 2016–2018.

– Noe måtte gjøres. Nå har det endelig kommet en dom i hvert fall, sier Reidar Nyborg til NRK. Han har kjempet for å få kvinnen til retten i flere år.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. I retten hevdet hun at det var flere tidligere samboere som sto bak lovbruddene.

Retten peker blant annet på fellestrekk for gjentakende skrivefeil i meldinger til ofrene, som en del av bevisgrunnlaget mot kvinnen. Flere bevis som tyder på at en kvinne skal stå bak, gjør det ifølge dommen usannsynlig at tre menn skal ha utført bedrageriene.

At disse sakene blir nedprioritert, er politiet åpne om.

– Politiet bruker vanligvis ikke ressurser på slike saker, sa aktor Elena Lindstad i retten.