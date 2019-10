Tre personer omkom i trafikkulykke på E6 i Oppdal - en hardt skadet

Saken oppdateres

- Tre personer er bekreftet omkommet på ulykkesstedet. Det er også én person som er hardt skadet og én som er i sjokk, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ulykkestedet Kongsvoll ligger i Oppdal. Sammenstøtet skal ha skjedd mellom en betongbil og en personbil.

Politiet meldte om ulykken klokken 12.32. Klokken 13.08 bekreftet politiet at ulykken hadde krevd liv.

– Vi fikk vite at det skulle være en frontkollisjon mellom betongbil og en personbil. Vi vet foreløpig ikke noe mer om de involverte, sier Brandmo.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Runar Kvalshaug, sier til Adressa at de har fått flere telefoner om vanskelige kjøreforhold i Oppdal-området.

- Det sies at det ikke er så glatt, men at det har kommet en del snø. Det meldes at det er behov for brøyting. Vi har varslet entreprenør og de er på veiene, sier han.

E6 er stengt forbi ulykkesstedet. Omkjøring skjer via Hjerkinn mot fylkesvei 29 Folldal og Riksvei 3 over Østerdalen.