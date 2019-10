TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner

Like før klokken 22 søndag kveld var det blitt samlet inn over 120 millioner kroner over hele landet, ifølge TV-aksjonens egen oversikt.

Rogaland-kommunene Bokn og Utsira ligger langt foran andre norske kommuner hva gjelder bidrag per innbygger. Bokns innbyggere har i gjennomsnitt gitt 217 kroner, mens Utsira ligger på 210 kroner. Innbyggerne i Træna i Nordland følger etter med et gjennomsnittsbidrag på 166 kroner.

Rundt 100.000 bøssebærere har søndag besøkt 2,3 millioner husstandene i Norge. I tillegg kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, næringsliv og organisasjoner.

Lærer opp kvinner

Pengene fra årets aksjon går til kvinners rettigheter i ni land: Niger, Mali, Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Årets slagord er «Nå er det hennes tur». Pengene som samles inn, skal gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, spare og låne penger for å få egen inntekt.

Kvinnene skal også gis opplæring i retten til å bestemme over egen kropp.

Verdens største dugnad

Trioen Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og Mikkel Niva leder sendingen for årets TV-aksjon på NRK søndag kveld. Dronning Sonja er TV-aksjonens høye beskytter og gjester sendingen fra Oslo rådhus.

I starten av oktober besøkte dronningen også frivillige på Tøyen som mobiliserte fram mot aksjonen.

TV-aksjonen har blitt arrangert av NRK en søndag i oktober hvert år siden 1974. Aksjonen er verdens største målt i innsamlede kroner per hode og tallet på frivillige. Fjorårets aksjon, som gikk til Kirkens Bymisjon, fikk inn totalt 257 millioner kroner.