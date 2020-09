Flere deltagere på bunkerfesten har fått hjerneskade

Flere av de unge festdeltagerne ligger fortsatt på sykehus.

Velkommen til «Rave Cave», sto det i lysende bokstaver da festdeltagerne inntok bunkeren lørdag kveld. Jan T. Espedal

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Gina Grieg Riisnæs

3. sep. 2020 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

Flere av de innlagte festdeltagerne har fått hjerneskader av kullosforgiftning, melder NRK.

– Vi har pasienter som fortsatt er innlagt for behandling, og som har komplikasjoner i form av hjerneskader, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Jacobsen understreker at hjerneskadene kan bedre seg på sikt, men at dette vil vise seg med tiden. Han mener ulykken hadde potensial til å bli Norges verste ulykke i fredstid. Nesten 200 mennesker, de fleste i alderen 20 til 30, flokket til bunkeren hvor det lørdag kveld var duket til ravefest.

Politiet har sjauet det verste, men tomme flasker og bokser av samtlige former for alkohol ligger fremdeles igjen. Torsdag ble det ryddet. Jan T. Espedal

Det nøye planlagte kalaset endte i katastrofe da samtlige gjenværende festdeltagere kollapset som følge av kullosforgiftning fra aggregatene som skulle sørge for lys og lyd i hulene. 27 personer havnet på sykehus etter festen.

Fire personer er nå siktet i saken, etter at politiet torsdag tok ut siktelse mot to nye personer de mener har vært med å arrangere festen.

Advarer mot farene ved kullos

I en pressemelding skriver Jacobsen at sykehuset har valgt å gå ut med mer informasjon om de innlagte for å understreke hvor alvorlig hendelsen har vært.

Vurderingen er gjort i samråd med pårørende til de resterende innlagte pasientene, som fortsatt ikke kan gjøre rede for seg selv. Det kommer frem at cellene i hjernen og hjerte, kroppens to viktigste organer, er mest utsatt ved en kullosforgiftning.

«Kullos er en farge-/smak-/luktløs gass som tas raskt opp i kroppen. Der forårsaker den en «indre kvelning» via blokkering av oksygentransporten i blodet – og blokkering av bruk av oksygen i cellenes energiproduksjon.» heter det i pressemeldingen.

I hjernen kan funksjoner som hukommelse, læring og abstrakt tenkning bli kortsiktig eller varig påvirket. I hjertet kan man få skader som hjerteinnfarkt. Ifølge Jacobsen kan opptil en tredjedel av pasientene kunne utvikle senskader som hodepine, konsentrasjonsvansker eller redusert hukkommelse.

Bolter igjen inngangen

Torsdag fikk pressen komme inn i bunkeren, som tidligere er blitt brukt som tilfluktsrom av Sivilforsvaret.

I dag er det Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg som eier bunkeren. Administrerende direktør Vidar Haukeland sa til Aftenposten torsdag at han synes det er forferdelig å tenke på hvor ille det kunne gått.

– Vi kunne hatt dobbelt så mange dødsfall som på Utøya, hadde det bare gått et par minutter til. Det synes jeg er vondt å tenke på, sa han.

Haukeland har vært nysgjerrig på hvordan arrangørene fikk opp inngangen som var boltet igjen. Han mener festarrangørene må ha brukt verktøy for å komme seg inn. Inngangen vil nå bli boltet igjen på nytt og endene på boltene bli slipt av, slik at det vil kreve mer å bryte seg inn.