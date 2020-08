Disse fire punktene var de viktigste fra regjeringens pressekonferanse

Smitten er på vei ned, men det blir fortsatt restriksjoner på reiser, arrangementer, breddeidrett og skjenketider. – Det er for tidlig å åpne opp, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie informerte fredag formiddag om siste utvikling i landets koronasituasjon. Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet var også til stede, samt helsedirektør Bjørn Guldvog (ikke avbildet). Karen Gjetrang

Fredag formiddag informerte statsministeren og helse- og omsorgsminister Bent Høie om den siste utviklingen i koronasituasjonen i landet.

Mindre smittespredning og færre smittede til tross – det er fortsatt for tidlig å slippe opp ytterligere, mener regjeringen.

– Selv om smittespredningen har gått ned, kan vi ennå ikke si at vi har landet trygt, sa Solberg på pressekonferansen.

– Vi har trolig kommet på litt tryggere grunn, men vi må være sikre på at vi beholder kontrollen, la hun til.

De siste ukene har det vært flere lokale utbrudd rundt om i landet, i tillegg til noen flere sykehusinnleggelser.

– Derfor er det for tidlig å åpne opp mer, sa statsministeren.

På pressekonferansen ble det klart at tidligere anbefalinger og restriksjoner i stor grad forblir uendret.

1. Rådet om å unngå unødvendige reiser opprettholdes

Rådet om å unngå unødvendige reiser til utlandet gjelder fortsatt.

– Det er fortsatt best å holde seg i Norge og unngå reiser til røde land. Vi vil heller ikke åpne for inn- og utreiser fra land utenfor EU og EØS, sa Solberg.

Fra lørdag blir alle reisende også fra Tyskland, Liechtenstein og de svenske regionene Kalmar og Västerbotten ilagt ti dagers karantene. Det betyr at det nå kun er ni europeiske land som ikke er røde, eller delvis røde, og som dermed ikke gir karantene ved innreise: Finland, Italia, Estland, Slovenia, Slovakia, Latvia, Litauen, Ungarn og San Marino.

Regjeringen vil også vente med å åpne for arrangementer med mer enn 200 personer. De vil heller ikke lempe på avstandskravene på kinoen eller i konferansesaler. I tillegg blir det fortsatt skjenkestopp ved midnatt.

– Jeg skjønner at mange er skuffet over dette, men vi gjør det for å beholde kontroll på smitten. For å ha kontroll på smitten, har vi alle en jobb å gjøre, sa Solberg.

2. Breddeidretten får ikke svar før tidligst i midten av september

Det ble også klart at regjeringen ikke vil gjøre en ny vurdering av åpning av idretten før tidligst i midten av september. NFF vil nå holde møte for å vurdere situasjonen til uken.

Breddeidretten har ventet på svar på når de kan komme i gang med seriespill siden i sommer. Det påvirker fotballdivisjonene fra 2. divisjon og nedover for kvinner og 3. divisjon og nedover for menn.

– Får vi ikke lov av myndighetene, og er vi ikke i gang innen 18. september, må vi dessverre si at sesongen 2020 utgår, sa leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB tidligere i august.

Norges Fotballforbund har ikke satt noen «frist» for når seriene må komme i gang, men vært tydelige på at en åpning senere enn i starten av september, vil gjøre det vanskelig.

3. Munnbindanbefaling på kollektivtrafikk forlenges med en uke i Oslo

I en uke til anbefales det bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand. I Indre Østfold oppheves imidlertid anbefalingen. Her vurderer Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet smittesituasjonen i regionen som tilnærmet normalisert.

FHI og Helsedirektoratet har også vurdert situasjonen i Bergen, men mener det ikke er nødvendig å gi anbefaling om munnbindbruk i byen fordi utbruddet virker å være avgrenset og smittepresset ikke ser ut til å være økende i den generelle befolkningen.

– Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

4. FHI: Ikke nødvendig å teste barn med luftveissymptomer

Folkehelseinstituttet minnet også foreldre om at man må holde barn hjemme fra skole og barnehage dersom de viser tegn på luftveissykdom.

Avdelingsleder Line Vold påpeker at særlig mange av de yngste barna ikke kan gi uttrykk for om de har vondt i halsen eller mister smak og lukt.

Barn som raskt er i fin form igjen, kan dra tilbake i barnehage eller på skolen når man har sett an tilstanden et par dager.

– De trenger ikke testes. Det gjelder også om det fortsatt er litt snørr i nesen eller enkelte host, sier Vold.

– Dersom symptomene vedvarer, eller de voksne også blir syke, bør man kontakte helsevesenet for testing. Da skal man helst teste de voksne først, sa hun.

Vold understreket samtidig at foreldre alltid bør kontakte helsetjenesten om de er bekymret for helsetilstanden til barna.

Regjeringen vil i midten av september gjøre en ny vurdering av situasjonen og muligheten for å fortsette den gradvise åpningen.