Utvikler mobilspill for å takle skolevegring

Kan fantasifigurene Kludre, Snuble og Gruble få barn til å ta på seg skolesekkene igjen? Eksperter på skolevegring applauderer spill-tiltaket.

Sindre Holme står bak et nytt spill for å gi skolevegrende barn et dytt. Bjørn Egil Halvorsen

Vondt i magen. Diffus hodepine. En lapskaus av negative følelser. Og en daglig kamp om helt hverdagslige ting, som å kle på seg, pusse tenner – alle de små stegene som skal lede frem til en ny skoledag. For barnet vil bare ikke.

Det anslås at rundt 12.000 norske elever er skolevegrere i større eller mindre grad.

Hvordan nøster man i problemene? Og hva kan få barna tilbake på skoleveien? Nå håper en gründer og et forskerteam fra NTNU å komme fortvilte foreldre i møte.

Mobilspillet Habiit skal snart lanseres og trolig prøves ut blant elever ved flere skoler i Oslo.

– Vi håper og tror det både kan hjelpe de med fullskala skolevegring, men også de barna som bare trenger en dytt i hverdagen, sier gründer og utvikler, Sindre Holme. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Damm og Rådet for Psykisk Helse.

Får belønning

I Habiit møter barna de tre uperfekte fantasitypene Gruble, Kludre og Snuble, og hjelper dem selv gjennom ulike trinn i dagen. Som nettopp å kle på seg, pusse tenner, spise frokost og gå på skolen. For hvert trinn, får brukere belønning, som kan brukes til å «kjøpe» ulike ting, som kule klær, smykker og interiør.

Ideen er at figurene skal være med barna gjennom dagen, slik at de selv får styrket sin egen motivasjon.

Målgruppen er barn i alderen 6–12 år. Sindre Holme skal presentere prosjektet sitt under en større konferanse om skolevegring senere i høst.

Gruble, Snuble og Kludre er fantasitypene som skal få barn tilbake i skolen. Privat

Ideen er at elevene skal bruke appen gjennom dagen, før og etter skolen. Privat

– Jeg har selv førstehåndserfaring med skolevegring, og vet hvor maktesløs man føler seg. Jeg har snakket med utrolig mange foreldre, og alle sier de føler det samme: Hverdagen går ikke lenger opp, sier Holme, som også har samarbeidet med eksperter på angst og depresjon underveis i prosjektet.

Inspirert av populært spill

Han fikk ideen til spillet etter å ha sett hvor fokusert og ivrig barna ble av Pokémon Go. Etter å ha fått støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, har han jobbet i to år med prosjektet.

– Vi håper å bidra til å ufarliggjøre skolehverdagen, og legge et lag oppå virkeligheten som er mer lystbetont, sier Holme.

Holme får støtte fra instituttleder ved Institutt for design ved NTNU, Ole A. Alsos, som har hjulpet til med utviklingen av spillet.

Hans institutt har ekspertise på såkalte «seriøse spill» – dataspill som har en funksjon utover ren underholdning, som opplæring, adferdstrening eller bedre helse.

Ole Alsos ved NTNU understreker at de ennå ikke vet om spillet faktisk vil bidra til å få skolevegrende barn tilbake til klasserommet.

– Da må det verifiseres i kliniske studier over tid, og vi er ennå ikke der i prosjektet, sier Alsos.

– Men dersom vår hypotese stemmer, vil det gjøre livet lettere for mange barn og familier. I tillegg, hvis vi med dette spillet kan unngå at ett eneste barn faller utenfor, vil det over et livsløp spare samfunnet for store ressurser.

Får støtte fra fagfolk

Skolevegring er i seg selv ingen diagnose, men kjennetegnes av fravær hos elever som vegrer seg mot å gå på skolen på grunn av ubehag, frykt eller angst for noe eller noen på skolen.

Trude Havik er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, og en av Norges fremste eksperter på skolevegring.

Hun har tro på å bruke digitale metoder som ett av flere tiltak.

– Et slik spill kan virke motiverende for noen elever, særlig når det tilpasses den enkelte og det kan gi en større forutsigbarhet over dagen, sier hun.

– Dette er nok et spill som passer best når det blir iverksatt tidlig, for elever som er i faresonen for å utvikle skolevegring, og sammen med andre tiltak, legger hun til.

Har tro på at spill virker

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse sier seg enig.

– Digitale metoder er allerede barnas verden. Jeg tror mobilspillet vil gjøre det morsommere og mer motiverende for barn å gå på skole og klare hverdagslige rutiner.

– Samtidig kan det bidra til å normalisere noe mange sliter med.

Spill-appen lanseres trolig i september.

Fakta Tegn på skolevegring Skolevegring er ingen diagnose, men mange får fysiske symptomer som vondt i magen og hodet når de skal på skolen, eller kvelden før de skal dit. Hvis vondtene forsvinner når foreldrene sier at de skal få slippe å gå på skolen, kan det være et tegn på skolevegring. Disse tegnene kan også tyde på skolevegring: Motvilje mot å gå på skolen, som handler om mer enn at eleven ikke gidder.

Eleven får følelsesmessige reaksjoner eller føler ubehag bare ved tanken på å gå på skolen, ofte når helger eller ferier går mot slutten.

Sjelden antisosial oppførsel eller atferdsvansker.

Vanligvis vet foreldrene at eleven er hjemme. Foreldrene har prøvd, men ikke klart å få eleven til å gå på skolen. Kilde: Trude Havik, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger Vis mer