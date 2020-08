LO ber skolene sette lekser på vent

Skolenes landsforbund ber om at skoler setter lekser på vent, fordi de mener det kan bli vanskelig å få gjennomført leksehjelp på forsvarlig vis.

NTB

Nå nettopp

Forbundet viser til at det er gult tiltaksnivå for skolene, som innebærer at man kan ha vanlig størrelse på skoleklassene, men begrense kontakten for å begrense eventuell spredning av koronaviruset.

– Det er fornuftig å vente med lekser til smittefaren er mindre, fordi ordningen med leksehjelp kan være utfordrende å gjennomføre på en forsvarlig måte med gult tiltaksnivå, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Moen viser videre til at leksehjelpen oftest innebærer at elever fra flere ulike klasser eller kohorter møtes.

– Å blande kohorter på denne måten vil være i strid med smittevernreglene. Å dele leksehjelpen opp i lovlige kohorter vil måtte medføre en kraftig økning i bemanning, sier han.

Videre hevder Moen at skolene ikke har ressursene til en slik bemanningsøkning, og understreker at det ikke vil være behov for leksehjelp om elevene ikke gis lekser.

