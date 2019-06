(Stavanger Aftenblad): – Dette er helt fantastisk. Jeg er veldig glad for at jeg endelig blir trodd, sier Espedal til Aftenbladet. 29-åringen feirer den gode nyheten på familieferie i Danmark, og sender oss et bilde fra Legoland.

Espeland ble kjent da hun fortalte historien om sin egen og hennes søskens barndom og oppvekst i NRK Brennpunkt i fjor.