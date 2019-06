To norske på liste over verdens 10 mest uforglemmelige veistrekninger

For det er selvfølgelig to veistrekninger i Møre og Romsdal som har havnet på CNNs liste. Det er mange som er på leting etter imponerende veier som tar pusten fra deg, og Trollstigen og Atlanterhavsveien har sluppet gjennom nåløyet.

Listen består av veistrekninger det ikke nytter å slå på cruisekontroll om du skal komme deg helskinnet opp eller ned. Du må følge med på veien, men våger du turen blir du belønnet med fantastiske landskap.

Kronjuvelen

Marianne Løvland / NTB scanpix

Om Trollstigen skriver CNN at du kan trenge medisin mot kvalme dersom du lett får høydeskrekk. Med 11 krappe svinger og bratt stigning, blir du belønnet med imponerende fossefall og et landskap tatt ut fra et eventyr om troll.

Trollstigen har lenge vært den viktigste ferdselsårene mellom Valldal og Åndalsnes. Det startet som en sti og deretter en ridevei, men i 1916 ble veien påbegynt. Ser du godt etter kan du fortsatt se sporene etter den gamle stien, og det er fortsatt mulig å bevege seg på den, men ikke med bil!

Selv om Atlanterhavsveien er en av de korteste veistrekningene på listen, omtales den av CNN likevel som en av kronjuvelene. Elsker du å kjøre bil gjennom vakkert og vilt landskap er dette en av veiene du bare må få med deg.

Veien blir ofte brukt i bilreklamer, skiver CNN, men også filmindustrien har oppdaget veien. I mai var filmteamet bak den nye James Bond-filmen på plass for å filme scener der.

Veien ble åpnet i 1989 og forbinder Averøy med fastlandet. Atlanterhavsveien har åtte broer og er 8274 meter lang.

Her er bilveiene du bør kjøre:

KIRILL IORDANSKY / X00803

Her er CNNs liste over veistrekninger som kan ta pusten fra selv de som hevder de ikke har høydeskrekk: