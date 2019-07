Mannen, som er fra sør i Hedmark, sto tiltalt for å ha avlivet sin syke hund på en måte retten mener bryter med dyrevelferdsloven, skriver NRK.

Den 13 år gamle hunden ble avlivet ved at den tiltalte hogde med en stor kløvøks mot hundens nakke. Tiltalte hogg tre ganger så fort og hardt han kunne.

I retten forklarte den tiltalte hundeeieren at han hadde bestemt seg for å «la hunden slippe» neste gang den ble syk, ettersom hunden slet med dårlig syn, dårlig hørsel og stiv rygg. I tillegg hadde den aldri likt å dra til veterinæren.

I fjor sommer ble hunden syk. Da mannen verken fikk hjelp av veterinær eller en nabo, bestemte han seg for å avlive hunden selv. Han vurderte to alternativer, der han enten kunne kjøre over den eller avlive den med øks.

– Saken er alvorlig på den måten at det foreligger brudd på både lovens bestemmelser om håndteringen av dyr, og ikke minst forskriftene som beskriver hvordan man skal foreta avliving av dyr på en mest mulig skånsom måte, sier politiadvokat, og aktor i saken, Helge Andreas Eidsvaag til NRK.

I retten erkjente hundeeieren forholdene, men ikke straffskyld.

Den tiltaltes forsvarer vil ikke kommentere dommen.