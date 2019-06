14.000 togavganger blir innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid i sommer

I flere somre har togpassasjerer i Oslo-området vært nødt til å benytte seg av alternativ transport på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Det blir ingen unntak i år: Natt til lørdag stenges den første togstrekningen. Deretter blir flere strekninger stengt for kortere og lengre perioder til og med 4. august (se fakta).

Fakta: Her blir det stengt for togtrafikk i sommer Vestover: Fra lørdag 22. juni til og med 4. august: Stengt mellom Asker og Drammen. Fra 6. juli til og med 21. juli: Skøyen – Drammen – Spikkestad. Togene kjører normalt mellom Asker og Oslo og på Spikkestadbanen, med unntak av de to ukene hvor det er stengt mellom Skøyen og Drammen. Østfoldbanen: Arbeidet starter helgen 22.–23. juni: Da vil det være stengt mellom Oslo S–Rygge og Oslo S–Mysen/Rakkestad. Mandag 24. til og med fredag 28. juni: Stengt mellom Ski–Rygge og Ski–Mysen. 29. juni–søndag 04. august: Østfoldbanen østre linje blir stengt mellom Oslo S – Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje blir stengt mellom Oslo S – Rygge. Uke 32 (5. – 11. august): Togene på Østfoldbanen kjører med redusert hastighet, slik at skinnene får «satt seg» etter arbeidene. For fullstendig informasjon og reiseråd, sjekk nettsidene til Vy (tidligere NSB).

Strekningen mellom Asker og Drammen blir stengt i hele denne perioden på seks uker. Også reisende med Østfoldbanen vil legge merke til at togene blir stengt over en lengre periode. Strekningen mellom Skøyen og Drammen blir stengt i to uker i juli.

Alt i alt blir 14.000 togavganger innstilt som følge av vedlikeholdsarbeidet i sommer, viser tall fra Vy (tidligere NSB). Antall passasjerer som blir berørt, er estimert til 200.000.

Setter inn 500 busser

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy sier at det i snitt settes inn 500 busser hver dag for å frakte togpassasjerer som blir berørt av stengningene.

– Vi trenger 16 busser for å erstatte ett fullt tog i rushtiden, men vi har nok busser til å takle denne situasjonen, sier Scholz.

Vy

Kundeveiledere fra Vy vil være til stede på stasjonene for å hjelpe passasjerer, slik at de kommer seg videre med riktig buss.

Vy skriver på sine nettsider at perioden fra mandag 24. til fredag 28. juni blir utfordrende da det fortsatt er mange reisende og stor trafikk.

Det vil være trafikkdirigering ved Oslo S, Asker, Drammen, Tønsberg og Moss stasjon i forbindelse med buss for tog.

Trangt i Oslo sentrum

Etter flere år med buss for tog i sommerukene, har Vy gjort noen erfaringer. Basert på disse blir ikke alle bussene sluppet inn i Oslo sentrum.

– Antall togavganger har økt de siste årene. Det samme har antall passasjerer. Derfor er det blitt vanskeligere å frakte alle passasjerer til og fra Oslo sentrum med buss. Vi har et alternativt opplegg hvor vi også benytter Ruters tilbud, sier Scholz.

Hun oppfordrer samtidig de reisende til å benytte seg av andre kollektivtilbud der de har mulighet til det.

– Vi vil for eksempel sette opp busser mellom Bryn og Ski. Så kan de reisende ta T-banen mellom Bryn og Oslo S. Dette er på samme måte som vi har gjort det de siste årene, understreker Scholz.

– Mange spør oss om hvorfor det ikke går an å kjøre hele strekningen med buss, men det vil ikke gå an fordi det allerede er stor trafikk i og rundt Oslo sentrum, noe som gjør at det blir et utfordrende trafikkbilde, legger Scholz til.