25 prosent flere tok båtførerprøven

Ferske tall fra Norsk Test, som administrerer ordningen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, viser en økning på 25 prosent fra 2017 til 2018.

Flesteparten av de totalt 23.651 båtførerbevisene som ble utstedt i fjor, ble utstedt i Hordaland. Der kan 3.006 flere båtførere føre en fritidsbåt på lovlig vis i sommer. Det er en økning på 13 prosent fra i fjor.

Østlandet sett under ett, hadde en økning på 20 prosent fra 2017.

– Tilbakemeldingen fra våre testsentre var helt klar. Det gode været gjorde at «alle» skulle på sjøen, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test.

Flere kvinner får bevis

I mai kunngjorde kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) at elever på ungdomstrinnet snart kan ta båtførerbevis i skoletiden. Alle andre må imidlertid avlegge prøven som tilbys på nesten 500 testsentre over hele landet.

Hittil i år har Norsk Test utstedt 14.785 båtførerbevis.

– Det er en økning på om lag tre prosent fra samme tid i fjor, som må sies å være bra – tatt i betraktning været, sier Bernt Nilsen.

Antall kvinner som har båtførerbevis, har også økt jevnt og trutt de siste årene. I fjor økte kvinneandelen til 32 prosent.

– Så langt i 2019 ligger det an til en liten økning for kvinner til 33 prosent, men det er jo et stykke igjen til 50 prosent, sier Nilsen i Norsk Test.

350.000 har båtførerbevis

Båtførerprøven er obligatorisk for alle personer født etter 1. januar 1980 som skal føre fritidsbåt med lengde over åtte meter eller fritidsbåt med en motor på mer enn 25 hestekrefter.

Prøven ble gjort obligatorisk i 2010, men allerede i 2007 trodde mange fritidsbåtførere at de måtte ha beviset. Siden den gang har omtrent 350.000 båtførere fått utstedt båtførerbevis.

Norsk Test sender ut om lag 25.000 førerkort for båt hvert år, men i 2017 fikk kun 18.842 personer utstedt båtførerbeviset. Bernt Nilsen har tidligere uttalt til NTB at strykprosenten økte som en følge av dårlig vær, samt at pensumet ble noe vanskeligere etter en justering fra 1. januar 2017.