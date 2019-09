Det jobbes for mye ved Oslos søppelanlegg. Energigjenvinningsetaten (EGE) erkjente i fjor over 500 brudd på arbeidsmiljøloven i 2017 og 2018. Mange av bruddene var knyttet til to perioder i april og oktober 2018. Det fikk Berg og hennes byrådsavdeling til å bestille en ekstern granskning av hele etaten fra konsulentselskapet PWC.

I august gikk Arbeidstilsynet inn i saken og ba om en redegjørelse. De krever å få vite hvor mange lovbrudd byråd Lan Marie Berg (MDG) var kjent med. De vil også vite hvordan etaten har informert henne om bruddene. Byrådsavdelingen hun styrer svarer imidlertid at de ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang nå, fordi de venter på en pågående PwC-gransking av etaten, skriver NRK.

Vil ikke svare

Byråd Lan Marie Berg vil ikke stille til intervju om denne saken, ifølge NRK. Byrådsavdelingen forklarer manglende vilje til å svare med at det allerede pågår en granskning.

Håkon Mosvold Larsen

Nå har også gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF i Oslo bystyre mobilisert. I et felles brev krever de granskning av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og hennes rolle i styringen med energigjenvinningsetaten (EGE), melder NRK.

Fakta: Energigjenvinningsetaten (EGE) Sorterer husholdningsavfallet til Oslo kommune.

Produsere fjernvarme og lager biogass og biogjødsel.

Har 150 ansatte.

Driver kommunens energi- og sorteringsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud i Oslo.

«Undersøkelsene bør inkludere, men ikke nødvendigvis begrenses til, brudd på arbeidsmiljøloven, styringen av prosjektet nye garderobeanlegg, byrådens styring av etaten i de to nevnte sakene samt hvordan byråden har overholdt sin informasjonsplikt overfor bystyret», skriver opposisjonspartiene i sitt brev til bystyrets kontrollutvalg.

Eivor Evenrud (R) har heller ikke forståelse for argumentet om at PwC må konkludere før byråden kan informere om lovbrudd i etaten hun har ansvar for.

– Nå er det snart ett år siden Berg fikk tallene som NRK har slått opp. At byråden ikke kan svare Arbeidstilsynet på spørsmålene, er oppsiktsvekkende, sier hun.

Det er bare to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg. Dagbladet avdekket da 2000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno.