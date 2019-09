Tirsdag morgen er det forsinkelser og innstillinger på toget mellom Stabekk og Lysaker på grunn av signalfeil. Det jobbes med å rette feilen. Det opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Også på Østfoldbanen har det vært problemer tirsdag morgen, men signalfeilen mellom Ski og Langhus er rettet. Det må likevel forventes forsinkelser på toglinjene L2, L21, L22 og R20.

– Vi har signalfeil på Drammensbanen og har hatt det samme på Østfoldbanen. Det fører til forsinkelser på begge banene, samt innstillinger på enkelte tog på Drammensbanen, men de fleste går, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til Aftenposten klokken 08.15 mandag morgen.

Passasjerer på Drammensbanen må vente at problemene varer hele morgenen.

– Det kommer en ny oppdatering i formiddag. Vi oppfordrer folk til å sjekke nettsidene for oppdateringer på sine linjer, sier Folke-Olsen.

Også mandag var det signalfeil i Oslo-området. Da var det strekningen mellom Oslo og Eidsvoll som var rammet.

August og september har vært preget av store problemer med tografikken på Østlandet.

Bare i løpet av to uker i august ble 2000 tog innstilt, til tross for at togtrafikken gjennom sommeren var stengt i seks uker for at Bane Nor skulle oppgradere infrastrukturen.

Saken oppdateres.