Meteorologene har sendt ut gult farevarsel fra og med tirsdag på grunn av mye snø i fjellet over store deler av landet.

Fra tirsdag ettermiddag ventes det sluddbyger og snøbyger i fjellet i Sør-Norge, særlig i nordlige områder, opplyser meteorologene. Dette gjelder til sent torsdag.

Snøbyger ventes også i Nordfjord i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal fra tirsdag kveld og natt til onsdag.

Men til helgen kan det bli «indian summer» i Sør-Norge, noe som betyr uvanlig varmt høstvær, ifølge meteorologene.

Indian summer til helga i #SørNorge? Utrykket stammer fra USA og beskriver uvanlig varmt vær om høsten. Mange mener at det må ha vært en periode med frost eller kaldt vær først. Les mer på https://t.co/0Htv9MCbUe Foto: Marit Brekkan, Sjunkhatten nasjonalpark pic.twitter.com/JAjdY5Jcyz — Meteorologene (@Meteorologene) September 17, 2019

Snø, snø, snø

I Finnmark sent tirsdag kveld fører mye snø til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det begynner i Øst-Finnmark, men fra onsdag kveld gjelder dette over hele fylket fram til lørdag ettermiddag.

Onsdag blir det mye snø også i Troms, noe som gir vanskelige kjøreforhold. Snøværet varer fram til lørdag morgen.

På Saltfjellet, i Salten og i Ofoten i Nordland blir det temperaturer rundt 0 grader og snø fra onsdag. Også her vil snøværet vare fram til lørdag morgen.

Varmen kommer

Til helgen blir det imidlertid et væromslag. Nordavinden som preger landet nå, byttes ut med vind fra sør. Denne vinden drar med seg varmere luft fra kontinentet, men akkurat hvor varmt det blir er usikkert.

– Værprognosene blir ikke helt enige med seg selv. I går så det ut som det ville bli opp mot 20 grader i Oslo i helgen, i dag er prognosene 15–16 grader, kanskje opp mot 18, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk institutt til NTB.

Det som uansett er klart, er at det vil bli mildere vær over hele Sør-Norge til helgen. Slik det ser ut tirsdag, ligger Bergen an til å få de høyeste temperaturene. Her kan det bli opp mot 20 grader i helgen, kanskje mer.

Men fortsatt er dette veldig usikkert, understreker Granan.

Mildere i nord

Det ligger også an til å bli mildere vær videre nord, men trolig ikke før søndag. I Trøndelag ligger det an til å bli sol og temperaturer på rundt 18 grader.

I Nordland og Troms er det mer usikkert. Fra søndag og mandag kan det bli en god del mildere enn det er nå, men trolig et godt stykke unna 20-tallet. I Finnmark holder temperaturene seg trolig på samme nivå som nå, de fleste steder.

Værprognosene for Nord-Norge er imidlertid enda mer usikre enn lenger sør.