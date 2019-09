Saudi-Arabia mener disse vrakdelene beviser at oljeangrepet kom fra Iran

Den saudiarabiske obersten Turki al-Maliki sier at alle de militære gjenstandene som er funnet på bakken etter angrepene «peker mot Iran», ifølge den amerikanske TV-stasjonen CNBC.

Uttalelsene kom på en pressekonferanse i kongedømmets hovedstad Riyadh onsdag ettermiddag. Der ble det vist frem vrakdeler av det som ble presentert som missiler og droner som ble benyttet i angrepet.

– Totalt ble 18 droner og syv krysserraketter benyttet i angrepet, sa al-Maliki til pressen, ifølge BBC.

Han omtalte dronedelene som er funnet som identiske med dem som brukes i iranskproduserte Delta-ving-droner.

Samtidig understreket han at dronene kom inn over Saudi-Arabia fra nord og at de gikk sydover.

Nord for oljeanleggene ligger Irak og Iran på den andre siden av Persiabukta. Jemen, der houthi-opprørerne hevder at de sto bak angrepene, ligger sør for Saudi-Arabia. Dette mener Saudi Arabia helt utelukker Jemen som utgangspunkt for angrepene.

Amr Nabil / AP

Varsler skjerpede sanksjoner

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som onsdag ankom landet, var raskt ute med å anklage Iran for å stå bak lørdagens angrep som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg.

Angrepene som rammet to oljeanlegg natt til lørdag, tvang Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Det tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen. Bortfallet er det største noen gang og førte til en historisk økning i oljeprisen mandag.

Halvparten av produksjonen som stanset opp som følge av angrepene var tirsdag gjenopptatt, opplyste landets energiminister.

President Donald Trump tvitret like før klokken 15 norsk tid at han nå har instruert USAs finansminister til å skjerpe sanksjonene mot Iran. USA har fra før innført en rekke strenge sanksjoner mot regimet i Teheran og flere iranske ledere, men det er uklart hva de nye straffetiltakene vil innebære.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

REUTERS

Iran har nektet for å ha noe med angrepet å gjøre.

Houthi-opprørerne som Saudi-Arabia kriger mot i nabolandet Jemen, har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skal ha blitt utført med droner og kryssermissiler.